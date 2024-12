Tra gli aspiranti concorrenti di Masterchef 14 c’è anche Alessia, figlia di Claudio Amendola, che si è presentata ai casting del celebre cooking show. Ecco cosa è accaduto e come è andata la prova della doppiatrice.

La figlia di Claudio Amendola a Masterchef 14

La scorsa settimana è ufficialmente partito Masterchef 14. La nuova edizione del celebre e fortunato cooking show sta già appassionando il pubblico e attualmente i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono alla ricerca dei prossimi concorrenti del programma. Solo ieri sera è andata in onda la seconda puntata della trasmissione e per tutto il pubblico non è mancata un’inaspettata sorpresa.

Ad arrivare ai casting è stata infatti Alessia Amendola, figlia di Claudio Amendola. La doppiatrice, nota per aver partecipato a diversi progetti di successo, ha da sempre la passione per la cucina e così ha deciso di mettersi alla prova con una nuova esperienza. Arrivata davanti ai giudici, Alessia ha avuto modo di presentarsi e ha dunque affermato: “Sono doppiatrice, ho iniziato da bimba e l’ho ereditato nella mia famiglia. Mio nonno e mia nonna erano doppiatori, Ferruccio Amendola e Rita Savagnone. Ferruccio Amendola è il papà di mio papà, Claudio Amendola”.

LEGGI ANCHE: Michele Longobardi, la ragazza che sentiva dà la sua versione dei fatti

Nella cucina di Masterchef 14, la figlia di Claudio Amendola ha scelto di presentarsi con delle tagliatelle al limone. Il suo piatto ha così convinto sia Bruno Barbieri che Antonino Cannavacciuolo, che hanno promosso Alessia. È stato invece un no per Giorgio Locatelli, che non è rimasto folgorato dalla ricetta. All’aspirante chef è stato dunque assegnato il grembiule grigio ma poco dopo per lei è arrivata una nuova prova.

Alessia ha infatti dovuto affrontare una sfida per ottenere uno dei grembiuli bianchi. Le cose però non sono andate come previsto e la doppiatrice non ha superato i casting della nuova edizione del cooking show.