Nuova segnalazione su Michele a Uomini e donne che è stato cacciato dal programma per aver avuto una storia parallella durante il percorso

Dopo avervi raccontato cosa è accaduto nella registrazione del 17 dicembre a Uomini e donne, arrivano le anticipazioni di quella del 18 dicembre. E così veniamo a sapere che il tronista Michele è stato cacciato dal programma. Vediamo tutto nel dettaglio quanto accaduto.

Le anticipazioni di Uomini e donne: Michele cacciato dal programma

Ieri, 17 dicembre, c’è stata una registrazione di Uomini e donne in cui è venuto fuori che il tronista Michele si era creato un account fake per parlare con le sue corteggiattrici. La storia è venuta fuori da parte di una di loro dopo essere stata eliminata. In studio è scoppiato il caos e solo oggi abbiamo scoperto com’è andata a finire la storia.

Così grazie alle anticipazioni di Uomini e donne riportate da Lorenzo Pugnaloni veniamo a sapere che Michele è stato cacciato dal programma. Ma cosa è successo? La registrazione è partita proprio con Michele che è sceso tutto elegante per fare la scelta. E infatti sono scese anche Veronica e Amal che però hanno annunciato entrambe che avevano intenzione di ritirarsi.

A questo punto nello studio di Uomini e donne è scoppiato il caos perché Maria De Filippi ha riportato una nuova segnalazione decisamente grave. La conduttrice ha detto che al telefono c’era una ragazza di nome Alessandra che ha mandato alla redazione screen e foto dicendo di aver avuto una relazione con Michele e di aver chiuso la conoscenza il 7 dicembre. La redazione ha confermato tutto, poiché in queste foto si vedono anche le mani di loro due che si tengono.

A questo punto tutti sono andati contro Michele, soprattuto Gianni. Il tronista si è messo a piangere e sono usciti tutti salutando Maria. Mentre Gianni e Tina non hanno voluto salutare il tronista. Lui, uscendo, ha rincorso Amal poiché voleva scegliere lei, ma la corteggiatrice gli ha chiuso la porta in faccia. E ha anche detto: “Scegliermi? Io con una persona del genere non voglio avere nulla a che fare!”.