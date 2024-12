Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne Maria De Filippi, a seguito di una segnalazione, ha cacciato dal programma Michele Longobardi. In queste ore nel mentre è giunta voce che l’ex tronista si stava sentendo con la scelta di un noto ex volto del programma.

Il retroscena su Michele Longobardi

Caos a Uomini e Donne negli ultimi giorni. A finire al centro della polemica è stato infatti Michele Longobardi, che ieri è stato cacciato definitivamente dal programma. Ma andiamo con ordine e rivediamo cosa è accaduto. Due giorni fa, nel corso della registrazione, è emerso che il tronista aveva creato un profilo fake su Instagram per poter sentire le sue corteggiatrici. Quando però Mary ha scoperto l’inganno ha smascherato Michele con la produzione e a quel punto è scoppiata la polemica.

Ieri, come se non bastasse, durante l’ultima registrazione, Longobardi ha manifestato la volontà di scegliere Amal e di lasciare con lei il programma. A sorpresa però Maria De Filippi ha riportato una nuova segnalazione sul tronista, che in questi mesi ha avuto una relazione parallela con una ragazza di nome Alessandra, terminata lo scorso 7 dicembre. La giovane donna, collegata telefonicamente, ha mostrato chat e foto con Michele, che a quel punto è stato cacciato via dalla trasmissione. Nelle ultime ore per di più è emerso un nuovo retroscena che ha lasciato tutti senza parole.

Stando a quanto rivela Lorenzo Pugnaloni, la ragazza che Michele Longobardi ha frequentato in questi mesi sarebbe la scelta di un noto ex tronista di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessandra Somensi, che lo scorso anno ha lasciato il dating show con Luca Daffrè. La relazione tra i due tuttavia è durata solo una manciata di giorni e a oggi entrambi hanno voltato pagina.

Attualmente però non abbiamo certezza che l’indiscrezione sia ufficiale. La diretta interessata infatti non ha ancora commentato il gossip e al momento dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze.