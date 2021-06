Rimandati i funerali di Michele Merlo: i genitori chiedono l’autopsia

1 Michele Merlo: funerali rimandati

Per l’ultimo saluto a Michele Merlo, scomparso all’età di 28 anni a causa di una leucemia fulminante che gli ha provocato poi un’emorragia cerebrale, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Il papà del cantante di Amici 16 ha parlato a Il Resto del Carlino e ha fatto sapere che i funerali al momento sono rimandati poiché prima hanno bisogno di capire cosa si nasconde dietro la morte di Mike.

Il signor Domenico e la signora Katia hanno infatti richiesto l’autopsia sul corpo di loro figlio. Poi ci sarà tempo per pensare ai funerali e tutto il resto che ne segue: “(…) Chiederemo anche che sia disposta l’autopsia sul corpo di Michele. Poi potremo pensare al funerale e a dargli l’ultimo saluto”.

Si apprende dalla testata giornalistica. Il padre di Michele Merlo ha fatto sapere alla stampa che lui e sua moglie vogliono far luce sulla vicenda e comprendere se questa tragedia poteva essere o meno evitata. Queste le dichiarazioni rilasciate dal signor Domenico e raccolte da Fanpage.it:

«Ci sono molte ombre in ciò che è accaduto a mio figlio. Lui si è presentato in ospedale, stava male ma l’hanno rimbalzato. Si è presentato perché il mal di gola persisteva, il sangue gli usciva dal naso, aveva mal di testa. Gli hanno risposto che non poteva intasare il pronto soccorso, e l’hanno mandato via prescrivendogli un antibiotico. Michele era il nostro unico figlio, io e mia moglie abbiamo bisogno di sapere se tutto questo dolore si poteva evitare»

Proprio Michele Merlo, infatti, come raccontato dalla sua famiglia, si era arrabbiato perché in pronto soccorso non gli era stata data troppa importanza, ma lui continuava ad accusare del malessere. Poi il malore una volta tornato a casa e l’ennesima corsa in ospedale. Stavolta però per Michele Merlo non c’è stato nulla da fare.

Viste le tante incongruenze sul dramma che gli ha colpiti, i genitori di Michele Merlo chiedono a gran voce la verità.

Ci vorrà dunque un po’ per capire e ricostruire nel dettaglio quanto successo. Intanto l’autopsia già può dare alcune risposte. Nel mentre anche la Ausl di Bologna ha pensato bene di mettersi a disposizione della famiglia e fare quanto più chiarezza sulla morte di Michele Merlo. Andiamo a leggere il comunicato ufficiale emesso nelle scorse ore…