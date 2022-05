La canzone inedita di Michele Merlo

È trascorso quasi un anno dalla morte di Michele Merlo e ancora si fa fatica a credere a quanto successo. Il cantante, ex Amici e X Factor, è stato colpito da una leucemia fulminante non diagnosticata per tempo. La malattia, purtroppo, ha avuto la meglio e il ragazzo a soli 28 anni ha perso la vita. In suo ricordo, intanto, si stanno portando avanti diverse iniziative e una arriva dall’associazione a lui dedicata.

La notizia riguarda una canzone inedita del cantante e arriva dall’Associazione Romantico Ribelle, presieduta dai genitori di Michele Merlo. Il tutto è stato creato lo scopo principale di tenere vivo il ricordo del cantante. Ma anche di gli ha voluto bene e amato la sua musica. In un post pubblicato nel 2021, si apprende infatti: “Attraverso l’Associazione cercheremo di portare avanti la sua voglia di verità e di sincerità. Il suo desiderio di arte e bellezza, la sua battaglia per il merito e gli spazi a tutti quei giovani emergenti che attraverso la cultura vogliono esprimere i propri pensieri, sogni, speranze e aspettative”.

Così l’Associazione Romantico Ribelle da un anno è uno strumento di comunicazione per tutte le iniziative dedicate a Michele Merlo. Quotidianamente, quindi, nella pagina ufficiale vediamo pubblicati aggiornamenti e ricordi del cantante di Amici e X Factor. Adesso, però, c’è una notizia che ha commosso tutti. Su profilo dell’Associazione, così come in quello del cantante, è comparsa una foto.

Uno scatto in bianco e nero del passato che ritrae Michele Merlo in sala d’incisione. A colpire è la frase: “Out soon”, accompagnata dall’emoticon di una farfalla azzurra. Ascolteremo quindi una nuova canzone di Mike. Sembrerebbe, secondo quanto riportato da Amedeo Venza, che il titolo sia proprio “Farfalle”.

Neanche a dirlo, personaggi noti e non così come alcuni suoi ex compagni di Amici, hanno commentato l’annuncio con grande commozione. Così come il suo caro amico Federico Baroni, il quale il 1 marzo (giorno del compleanno di Mike) ha pubblicato il singolo Chilometri, dedicato proprio all’amico scomparso.

Presto dunque ci saranno novità. Sappiamo, infatti, che Michele Merlo aveva tante belle canzoni e tanta nuova musica da far conoscere al proprio pubblico ma il destino gli è stato fatale e non gli ha permesso di realizzare i suoi progetti.

