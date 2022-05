1 La polemica del pubblico di Amici 21

Sono trascorse alcune settimane da quando LDA è stato eliminato da Amici 21, contro ogni aspettativa del pubblico. Nessuno infatti si aspettava che il giovane cantante non arrivasse in finale, e la sua uscita di scena ha fatto storcere il naso ai più. Luca tuttavia si è dichiarato più che soddisfatto del suo percorso all’interno del talent show, e in merito ha affermato:

“Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo. C’è stato poi un punto in cui mi sono spento. Perché questo è un consiglio che voglio dare ai ragazzi anche per l’anno prossimo e anche ai ragazzi che stanno ancora qua. Non pensate mai a quello che c’è fuori e non fatevi mangiare troppo dai ricordi e magari dai sensi di colpa per cose che non avete potuto fare prima”.

In queste ore però è scoppiata una polemica che coinvolge non solo il cantante, ma anche il suo ex insegnante. Secondo alcuni utenti infatti Rudy Zerbi avrebbe più volte negato a LDA di esibirsi ad Amici 21 suonando il piano. Sui social infatti sta girando un filmato in cui vediamo il professore negare al suo allievo la possibilità di salire sul palco insieme al pianoforte, e a quel punto i fan si sono infervorati. Secondo il pensiero di alcuni utenti infatti Zerbi non avrebbe permesso a LDA di mostrare il suo vero talento, non potendo far vedere al pubblico di essere un bravo musicista, oltre che un ottimo cantante.

Rudy che non ha mai fatto suonare il pianoforte a Luca 🤡 #amici21 #lda pic.twitter.com/rp5d6GHYBX — sto cazzo (@Ldarolaregna) May 9, 2022

Tuttavia per Luca sono arrivate già grandi soddisfazioni e tra poche ore uscirà il suo primo album, che senza dubbio sarà un successo assicurato. Il cantante intanto pochi giorni fa ha parlato del rapporto con suo padre Gigi D’Alessio e delle amicizie nate nella scuola. Rivediamo le sue parole.