Parla il padre di Michele

A poche settimane dalla scomparsa e dai funerali, torna a parlare il padre di Michele Merlo. Il cantante che abbiamo visto ad Amici 16 e a X Factor è venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. La Procura continua a fare le indagini sulle varie responsabilità dietro al decesso, come richiesto dalla famiglia. Intanto tra le pagine del settimanale DiPiù, come raccolto da BlogTivvù il signor Domenico, papà di Michele ha detto:

«Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda».

Un dolore incolmabile per i genitori di Michele Merlo che di recente gli hanno dedicato una stella:

«Certe notti osservare la sua stella brillare lassù mi dà la sensazione di averlo ancora vicino. Sa, tutti possono vederla: basta digitare su Internet “stella Michele Mike Bird” e si trovano i dettagli sulla stella di nostro figlio».

Ha raccontato. Nel corso dell’intervista il padre di Michele Merlo ha parlato anche di Emma Marrone e Maria De Filippi, entrambe molto vicine alla famiglia in questo momento di grande dolore…

Michele Merlo: il padre grato a Emma e Maria De Filippi

Maria De Filippi e Emma Marrone conoscevano molto bene Michele Merlo. Il cantante, come dicevamo, è stato protagonista della scuola di Amici 16. Entrambe appresa la notizia del malore e poi della tragica morte di Mike, si sono unite al dolore della famiglia con gesti e parole d’affetto molto importanti. Così come fatto anche dai suoi ex compagni del talent show. Ecco il che termini ne ha parlato il padre di Michele:

«Sì, Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie. Mi hanno toccato anche le parole di Emma, la sua insegnante di Amici, che è stata come una sorella: ‘Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha detto. E poi, gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti».

Ha spiegato il padre di Michele Merlo, che ha raccontato sia la forza ma anche alcune delle fragilità vissute da suo figlio nel corso di questi anni, anche a causa di tanti ‘no’ ricevuti:

«Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione. Allo stesso moto aveva sofferto per essere stato eliminato da X Factor e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d’ansia e attacchi di panico. Ma non mollava».

Nonostante tutto, infatti, Michele Merlo ha continuato a fare musica, supportato dai suoi fan. Ora di lui resta il ricordo e meravigliose canzoni.

Novella 2000 © riproduzione riservata.