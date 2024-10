È arrivato il momento del falò di confronto tra Michele e Millie, durante il quale i due fidanzati hanno deciso di lasciare Temptation Island separati.

Michele lascia Temptation Island senza Millie

A Temptation Island la relazione tra Millie e Michele è giunta a un punto critico. Michele, convocato nel pinnettu per osservare il comportamento della fidanzata, ha espresso forte delusione vedendola sempre più vicina al single Alex.

In un secondo video, Millie confida ad Alex che il fidanzato non l’ha mai compresa né consolata, ammettendo di aver forse scelto la persona sbagliata. Alex esprime il desiderio di conoscerla fuori dal programma, a cui Millie risponde dicendo che è lo stesso per lei.

Queste scene hanno spinto Michele a chiedere un confronto anticipato al falò, annunciando ai suoi compagni di voler chiudere la relazione. Prontamente Millie decide di affrontare.

Durante il confronto, Michele accusa la fidanzata di aver mancato di rispetto sin dall’inizio del programma, ma Millie ribatte che i suoi atteggiamenti sono il risultato di mancanze nella loro relazione.

Nel corso della discussione, emerge il disaccordo profondo sulla loro relazione: Michele nega di non aver mai dimostrato affetto, mentre Millie lo accusa di non capirla e di essere troppo critico nei suoi confronti, soprattutto per il modo in cui si veste e scherza con gli altri uomini. Nonostante le accuse, Michele dichiara di essere innamorato, ma si sente troppo deluso per continuare la relazione.

Il conduttore Filippo Bisciglia cerca di calmare la situazione, affermando che i loro problemi sono superabili, ma Michele prende una decisione drastica: lasciare il programma da solo. Nonostante l’intervento di Filippo, che prevede un loro ritorno insieme, Millie sembra decisa a non voler più sprecare tempo in una relazione che non le dà ciò che desidera, ovvero stabilità e una famiglia.