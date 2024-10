Anche per Titty e Antonio di Temptation Island arriva il momento di confrontarsi: è la fidanzata a chiedere il falò, durante il quale rispunta il famoso anello di 18 euro.

A Temptation Island torna in scena l’anello di Titty ma non gli tocca un destino migliore

Nel corso della sesta puntata di Temptation Island, Titty assiste ad una scena piuttosto imbarazzante per il fidanzato Antonio. Quest’ultimo propone alla single Saretta un’uscita insieme ma la ragazza rifiuta.

Dopo aver visto il confronto tra i due, la fidanzata riflette sul da farsi e ancora una volta è pronta per lasciare il programma con nuove consapevolezze. Manda a chiamare Filippo e richiede il falò di confronto.

In spiaggia è evidente che la situazione tra lei ed Antonio non può che concludersi in un solo modo. Filippo stesso sa benissimo come andrà, prima di porre ai due la fatidica domanda, tanto che confessa:

“Titty, prima di farti la domanda volevo dirti una cosa, che se fosse andata in maniera differente, io avevo recuperato, l’anello che avevi tirato nel fuoco. Ce l’ho qui. So quanto valeva per te questo.“

La fidanzata, però, lo ferma ribattendo che ormai non ha più alcun valore per lei. A quel punto, Filippo le domanda se lo ributterebbe nel fuoco e Titty non ha dubbi. Infatti, si alza dal tronco, prende l’anello e lo rigetta una seconda volta tra le fiamme del falò che si fanno nuovamente verdi.

“Trovamela una ragazza oggi che si prende un anello da 20 euro e si accontenta. Poi mi vieni a bussare alla porta. Un giorno mi rimpiangerai, caro e amaro.“

Così conclude la fidanzata, pronta a quel punto a rispondere alla fatidica domanda di rito.