Michele Morrone e Belen Rodriguez: cosa c’è dietro il chiacchierato incontro?

Lo scoop

Se una ragazza e un ragazzo si incontrano in un ristorante affollato, si parlano e escono un attimo, magari per fumare una sigaretta, è normale che lui la prenda per mano per guidarla e proteggerla dalla folla e guadagnare l’uscita, ma se lei è Belen Rodriguez e lui Michele Morrone, la più sexy della TV con il protagonista di 365 giorni, il film cult dell’eros casalingo di Netflix, la cosa cambia. Ed è una notizia che Novella 2000 non poteva esimersi dal commentare.

Il colpaccio come scoop è del sito Whoopsee, che ha pubblicato un video dove Belen attraversa il locale seguendo Morrone che la tiene per mano. E lei non è bella, di più. E complimenti a Woopsee che ha realizzato l’esclusiva.

Ma può esserci qualcosa che vada al di là di due che si incontrano per caso e lui la scorta forse per fumare una sigaretta?

Pare che lui sia andato al tavolo di lei perché Michele, che conosco dai tempi di Ballando con le Stelle, in passato pare avesse dichiarato, parlando di Belen, che il suo tipo di donna era diverso, molto diverso. Quindi voleva chiarire un pensiero magari male espresso. Ma anche allora aveva concluso la sua osservazione con un: “Però chi lo sa”.

Non so se adesso “lui lo sa”, ma libera lei, libero lui, perché non vedersi anche solo per una pizza?

Morrone e Belen: due vite parallele

Ma qui forse casca l’asino, perché pare che lei avesse in programma un viaggio esotico con Antonino Spinalbese, il papà della sua bambina Luna Marì, l’ex parrucchiere ora fotografo di successo, con il quale pare stia vivendo una crisi con diversi ritorni.

E pure Michele non sembra liberissimo (anche se di lui si sa sempre poco essendo riservatissimo). Leggo sui siti che avrebbe una storia ripresa da poco con la splendida danzatrice (bravissima anche come coreografa, mi dicono) Elena D’Amario, vero talento della danza, al punto da essere stata voluta nella sua compagnia dal grande David Parsons, ed è stata chiamata anche per un video di Achille Lauro.

Di certo, sia Belen sia Morrone possono capirsi. Sono entrambi sex symbol, belli, giovani, lavorano nello spettacolo. Entrambi divorziati, lei da Stefano De Martino (papà di Santiago), lui da Rouba Saadeh, una stilista libanese di talento, con cui ha avuto due figli. In fondo, due vite parallele.

Forse non avranno una storia, ma potranno sicuramente essere buoni amici. Chi meglio di loro può comprendersi?

a cura di Roberto Alessi

Novella 2000 © riproduzione riservata.