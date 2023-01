NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Gennaio 2023

GF Vip 7

Wilma Goich perde un orecchino di diamanti: la regia del Grande Fratello Vip 7 lo trova per prima e la prende in giro.

La regia prende in giro Wilma Goich

Puntata ricca di emozioni quella di ieri per Wilma Goich. Nel corso della serata infatti la nota e amata cantante è stata protagonista di un confronto con Patrizia Rossetti, con la quale di recente ha avuto diverse discussioni. Ma non solo. Successivamente infatti la Vippona ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7, dopo essere stata eliminata dal pubblico. Giunta in studio però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Wilma ha infatti trovato il biglietto di ritorno, ed è così tornata in gioco, per la gioia del resto del gruppo. Importante opportunità dunque per la cantante, che può riprendere il suo percorso senza intoppi. Dopo la diretta tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 infatti la Goich era insieme ai suoi compagni, quando a un tratto ha perso uno dei suoi orecchini di diamante. La Vippona ha così iniziato a cercare il gioiello, chiedendo aiuto ai suoi amici. A far divertire il web però è stata la regia, che ha preso in giro la cantante inquadrando l’orecchino che si trovava sotto al divano.

WILMA CHE CERCA IL SUO ORECCHINO INSIEME AGLI ALTRI E LA REGIA CHE LI PERCULA#gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/2c4nxJfVkS — uunformat 🌙 (@uunformat) January 3, 2023

Nel mentre come se non bastasse Wilma Goich è anche finita nuovamente al centro della polemica, per via di una frase contro Nikita Pelizon che non è piaciuta ai più. La Vippona infatti dopo la puntata è tornata a parlare della modella insieme a Luca Onestini e Nicole Murgia. I tre hanno così speso dure parole per l’ex concorrente di Pechino Express, ma a indignare il web è stata proprio una frase della Goich.

La cantante nel mentre si gode questa seconda opportunità e in molti attendono di capire cosa accadrà durante il suo percorso.