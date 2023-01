NEWS

Nicolò Figini | 1 Gennaio 2023

Chiara Ferragni

Il video della sosia di Chiara Ferragni

Lei si chiama Iryna Moryeva e forse l’avrete già vista su TikTok e l’avrete anche scambiata per Chiara Ferragni. Lei, infatti, è una ragazza ucraina che vive in Italia e molti l’hanno erroneamente scambiata per l’influencer più celebre del nostro Paese. Sul social conta oltre 20mila follower e questo è anche dovuto alla sua incredibile somiglianza con l’imprenditrice digitale. Non soltanto l’aspetto già da solo le rende davveroo simili, ma con l’aggiunta di trucco, acconciature e outfit è davvero difficile distinguerle. Anche Iryna ha la passione per la moda ed è mamma di due splendidi bambini. Se non siete soddisfatti delle coincidenze, aggiungiamo che il maschietto si chiama Leo.

A diventare virale un video in cui duetta con la vera Chiara. Qui si possono notare le stesse movenze e lo stesso make up, fatto in modo e maniera per confondere ancora di più gli utenti. Tra i commenti possiamo leggere: “È più Chiara di Chiara” oppure “Sei la sosia“. Chissà se tutto questo successo farà venire voglia alla Ferragni reale di mettersi in contatto con lei per conoscerla. Lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni.

Nel frattempo Chiara Ferragni si è goduta delle belle vacanze di Natale in montagna con la sua famiglia. Su Instagram la sorella Valentina ha postato anche una foto e nella descrizione ha scritto una lunga dedica affermando che anche se non sono perfetti si vogliono davvero molto bene:

“Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno a questa parte, e ogni volta che ci salutiamo è sempre un colpo al cuore, perché guardo queste foto e vedo persone che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, la sofferenza e la delusione per l’amore più grande, che hanno deciso di accogliere e di non mettere muri, che hanno deciso di imparare a conoscere e di amare“.

