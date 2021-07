1 Michele Morrone contro Blanka Lipinska

Michele Morrone è diventato il protagonista della saga cinematografica 365 giorni, basata dai romanzi scritti da Blanka Lipinska. Attualmente l’attore italiano sta girando il sequel, il quale dovrebbe uscire forse su Netflix il prossimo anno. Tutto sta procedendo tranquillamente, tranne per una polemica che è scoppiata qualche ora fa sul web. Al centro di questa si trova proprio la scrittrice polacca appena citata.

Secondo quanto riporta anche il sito Biccy, l’autrice quest’ultima settimana l’ha passata in vacanza in Italia. Sui suoi spazi, poi, avrebbe cominciato ad attaccare il nostro Paese arrivando addirittura ad affermare che lo odia. In particolare si è riferita alle lunghe attese e agli alberghi che, secondo lei, avrebbero uno standard inferiore rispetto a quanto sostengono. Qui di seguito, perciò, possiamo leggere le sue parole esatte:

Buongiorno amore miei, oggi sarà una bellissima giornata. Ci stiamo avvicinando al nostro ritorno in patria e ne sono dannatamente grata perché odio l’Italia. Purtroppo odio l’Italia per tutto. L’attesa è quattro volte più lunga di quanto dovrebbe essere. gli hotel hanno uno standard inferiore a quello che dovrebbero avere. È semplicemente sbagliato. L’unica cosa buona in questo paese è il vino e i miei begli attori. Questo è tutto quello che penso. Spero di non dover più tornare in Italia.

Michele Morrone, una volta ascoltate le parole di Blanka Lipinska, ha pensato di dover intervenire e dire la sua. Si è, infatti, dissociato del tutto da quanto affermato dall’autrice. Ecco, quindi, cos’ha scritto nelle sue Stories su Instagram in italiano e in inglese:

Mi dissocio da quello che Blanka Lipinska ha scritto sull’Italia. Amo il mio Paese come il resto del mondo. Non voglio essere nemmeno per un secondo associato allo schifo che ha detto sull’Italia.

Speriamo che questa situazione si chiuda qui. Nel frattempo, prima della polemica con Blanka Lipinska, Michele Morrone aveva fatto chiarezza su alcuni rumor che si erano diffusi sul web. Continuate a leggere per scoprirne di più…