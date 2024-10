Vi state chiedendo chi è Fekeli di Terra Amara e Ayhan di Endless Love? Il nome dell’attore è Kerem Alisik. Scopriamo meglio insieme l’interprete di questo personaggio: chi è, l’età, l’altezza, la carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Kerem Alisik

Nome e Cognome: Ismail Kerem Alisik (in turco si scrive Kerem Alışık)

Data di nascita: 5 giugno 1960

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 64 anni

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: attore

Moglie: Kerem è stato sposato con Sibel Turnagöl

Figli: Kerem ha un figlio di nome Sadri

Tatuaggi: Kerem non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @keremalisik

Kerem Alisik età, altezza e biografia

Quanti anni ha e chi è Ayhan di Endless Love? L’attore Kerem Alisik è nato a Istanbul il 5 giugno 1960, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La sua età oggi è di 64 anni.

Soffermandoci sulla biografia sappiamo che l’altezza di Kerem corrisponde a 1 metro e 82 centimetri per un peso pari a 70 kg.

E ancora nato da genitori turchi, sua madre Colpan Ilhan il padre Sadri Alisik, l’attore è il nipote dello scrittore Attila Ilhan.

Come vedremo in seguito, fin da bambino si è dedicato alla scrittura, su volere della sua mamma. Ha frequentato le scuole elementari in un collegio. Poi la promettente carriera da calciatore interrotta da un infortunio, per passare a quella di attore.

La vita privata di Ayhan di Endless Love

Non si conosce granché riguardo alla vita privata di Ayhan di Endless Love e Fekeli di Terra Amara.

Chi è la moglie di Kerem Alisik? Dal 1988 al 1992 l’attore è stato sposato con Sibel Turnagöl. Da questo matrimonio hanno avuto un figlio che si chiama Sadri Alışık, nato il 28 marzo 1988.

Kerem Alisik e Hilal Altinbilek stanno insieme? In tanti se lo sono chiesti ma la risposta è no.

Dove seguire Kerem Alisik di Terra Amara: Instagram e social

Digitando @keremalisik su Instagram è possibile trovare il profilo Instagram di Kerem Alisik.

L’attore sui suoi social pubblica diversi contenuti legati al cinema, spezzoni in bianco e nero e così via. Ci sono anche delle clip che lo vedono all’azione sul set e non solo.

Ci sono delle foto che lo mostrano anche insieme a colleghi e familiari.

Carriera

Passiamo ora alla carriera.

Fin da piccolo è sempre stato appassionato di poesia e ha giocato a calcio. Ha militato nel Dikilitaşspor. Purtroppo però il suo talento è stato intaccato da un brutto infortunio. Così è stato costretto a interrompere.

Così Kerem, Ayhan di Endless Love, ha voluto dedicarsi al mondo dello spettacolo, che già aveva frequentato da attore all’età di cinque anni. Tra le interpretazioni più famose c’è senza dubbio quella di Zorro.

Come vedremo in seguito nel corso del suo straordinario percorso artistico ha recitato in tantissimi serie TV e film. Anche se ha ottenuto maggiore popolarità nell’interpretare Ali Rahmet Fekeli nella soap opera, Terra Amara.

Film e serie TV

Quali sono i film al cinema che hanno visto protagonista Kerem Alisik, Fekeli di Terra Amara? Ecco tutte le pellicole andate in onda sul grande schermo:

Kocamın Nişanlısı (1965); Acı Kader (1990); Yanlis saksinin çiçegi (1997); Dansöz (2001); Hoşgeldin Hayat (2004); Hababam Sınıfı Askerde (2005); Horoz Sedat (2005); Saddam’ın Askerleri: Kara Güneş (2008); 72. Koğuş (2011); Mevsim Çiçek Açti (2012); Kara Murat: Mora’nin atesi (2015); Arif V 216 (2018); 49 (2023).

Mentre in TV Kerem Alisik l’abbiamo rivisto nei seguenti film e serie TV:

Fırtınalar (1996-1997); Ah Nalan Ah (1997); Oyun Bitti (1997-1998); Zehirli Çiçek (2000); Baykuşların Saltanatı (2000); Kumru, regia di Cemal San (2000); Böyle mi Olacaktı? (2001); Günah (2001); A.G.A. (2003); Sarkilar seni söyler (2003); Kartallar Yüksek Uçar (2007); Yol Ayrimi (2012); Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014).

E anche: Şartlı Tahliye (2015); Kara Kutu (2015-2016); Kara Sevda (2017-2018); Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) (2018-2021); Sipahi (2022-2023) e Yildiz De Bana (2023)

Non solo cinema e TV, perché Kerem Alisik è stato protagonista anche a teatro in diversi spettacoli. Negli anni ha ricevuto anche diversi premi.

Endless Love

Precedentemente ha recitato in Endless Love, la serie con Burak Özçivit, Kaan Urgancıoğlu e Neslihan Atagül.

Kerem Alisik è Fekeli in Terra Amara

Dal 2018 al 2021 Kerem Alisik è stato protagonista di Terra Amara. La serie ha avuto un successo clamoroso non solo in patria ma anche in Italia.

Nella soap turca ha interpretato il ruolo di Ali Rahmet Fekeli.

Chi è il figlio di Fekeli? La risposta è semplice. Fekeli in Terra Amara è il padre di Demir, interpretato da Murat Unalmis.

Programmi TV

In carriera Kerem Alisik ha partecipato anche ad alcuni programmi TV locali:

TOLGSHOW (Fox, 2018)

(Fox, 2018) Seneye Bu Zamanlar (TRT 1, 2021-2022)

Nel 2023 lo ritroviamo tra gli ospiti della nuova stagione di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin.