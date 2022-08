Chi è Michele Morrone? Età, altezza, film e Instagram

Star mondiale grazie al film 365 giorni (365 days), conosciamo meglio insieme chi è l’attore, cantante, modello e stilista Michele Morrone. Tutte le curiosità e news che lo riguardano: dall’età all’altezza per passare ai film e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Michele Morrone

Nome e Cognome: Michele Morrone

Data di nascita: 3 ottobre 1990

Luogo di nascita: Melegnano (Milano)

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attore, cantante, modello e stilista

Ex moglie: L’ex moglie di Michele è Rouba Saadeh

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Michele ha due figli

Tatuaggi: Michele ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @iammichelemorroneofficial

Michele Morrone età, altezza e biografia

Partiamo con la biografia. Dov’è nato e quanti anni ha l’attore di 365 giorni? Michele Morrone nasce a Melegnano, in Lombardia, il 3 ottobre 1990 sotto il segno della Bilancia. L’età dunque è di 31 anni. La famiglia, di origini pugliesi, si compone del padre, deceduto prematuramente, la madre e due sorelle.

Quanto ìalto Michele Morrone? L’altezza è pari a 1 metro e 83 centimetri, ma non il peso.

Sempre per quel che riguarda la biografia sappiamo che la passione per il mondo dello spettacolo comincia a svilupparsi durante l’adolescenza. Quindi, mentre lavora come modello, inizia a studiare recitazione presso la Fondazione del Teatro G. Franceschini di Pavia.

Da qui pian piano, Michele Morrone si è fatto largo nel mondo dello spettacolo. Ma prima di passare a questo punto concentriamoci sulla vita privata.

La vita privata

Parliamo, ora, della vita privata di Michele Morrone, facendo particolare attenzione alla sfera sentimentale. Nel corso del tempo gli sono state attribuite relazioni con Barbara D’Urso e Giuliana De Sio, ma entrambe smentite dalle dirette interessate.

Ma chi è la moglie di Michele Morrone? Rimanendo comunque molto riservato, nel 2014 arriva la notizia del matrimonio con l’allora fidanzata Rouba Saadeh, una stilista libanese. Della loro storia d’amore ne ha parlato al settimanale Di Più. Le sue parole le riporta il sito Spettegolando:

Ho una storia molto importante con una donna che disegna vestiti per una casa di abbigliamento. Non mi sento di dire altro perché lei è molto gelosa della sua riservatezza.

La coppia ha avuto due figli: Marcus e Brando. Nel 2018, però, marito e moglie si separano. Nel 2019, invece, viene fotografato da Chi in compagnia della ballerina Elena D’Amario, come riportato anche da Donna Glamour. Quest’ultimo sito, inoltre, trascrive alcune dichiarazioni fatte da Michele Morrone, sui suoi bambini, durante un’intervista a Storie Italiane:

Sono ormai sette mesi che non li vedo perché io e la loro mamma ci siamo divisi: loro sono tornati a Beirut. Sono sette mesi che non li vedo e Brando ormai è cresciuto. La cosa che mi fa più male è che, a differenza di Marcus, Brando non capisce ciò che dico perché parla un’altra lingua.

Ma dal 2021 a oggi Michele Morrone ha una fidanzata? Al momento non ci è dato saperlo, anche se si è vociferata e alcune immagini hanno destato sospetti, di una possibile vicinanza tra l’attore e la collega Anna Maria Sierlucka. Nel corso del 2022 sono stati attribuiti diversi flirt all’attore, ma nessuno di essi ha trovato conferme.

Dove seguire Michele Morrone: Instagram e social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Michele Morrone non ha tutti i profili social più importanti. Infatti, all’appello manca Twitter. Su Facebook, invece è molto seguito, così come su Instagram dove conta oltre 13 milioni di follower.

Qui vediamo molti suoi selfie o foto che lo ritraggono a torso nudo e mettere in mostra il suo fisico perfetto. Molti scatti sono tratti da servizi fotografici. Inoltre, non possono mancare immagini insieme ai figli e alla madre.

Non manca anche qualche immagine sui set dei suoi lavori.

Carriera

La carriera di Michele Morrone ha già in bacheca diversi lavori che lo vedono spaziare come attore, cantante, modello e stilista. La maggior parte di essi riguardano principalmente il piccolo schermo. Nel 2013, quindi, recita nella seconda stagione di Come un delfino insieme a Raoul Bova.

L’anno seguente, invece, lo troviamo accanto a Elena Sofia Ricci e Lino Guanciale in Che Dio ci aiuti 3. Dopo aver ottenuto il ruolo da protagonista in una puntata di Provaci ancora Prof 6, approda nella fiction Squadra antimafia 6. Dal 2017 comincia a farsi conoscere al grande pubblico interpretando Ares nella serie Sirene, in onda su Rai 1. Tra i personaggi principali troviamo Valentina Bellè e Ornella Muti.

Nello stesso periodo gareggia a Ballando con le stelle. Infine, dal 2019 recita nei panni del capitano di una nave ne I Medici 3. Come dimenticare poi lo strepitoso successo ottenuto con la pellicola Netflix, 365 giorni (che ha avuto anche un sequel nel 2022).

Non dimentichiamo poi l’impegno nella musica, come approfondito in seguito, ma anche nella moda. L’attore di 365 giorni Michele Morrone a realizzato il marchio d’abbigliamento da mare per donne, AurumRoma. I modelli sono realizzati in collaborazione con la stilista Chiara Pollano. Pensate che nel 2020, poco dopo il lancio del brand, il sito in pochi minuti si è bloccato per i numerosi ordini.

Film e programmi TV

Come abbiamo già detto poc’anzi, Michele Morrone ha ancora partecipato ad alcuni cortometraggi e film:

E la vita continua (2012)

Who’s the Beast (2017)

Bar Giuseppe (2019)

365 giorni (365 Dni) – (2020)

L’ultimo giorno del toro (2020)

Duetto (2021)

365 giorni – Adesso (365 Days – This Day) – (2022)

Altri 365 giorni – (2022)

Infatti, tra il pubblico è famoso principalmente per aver recitato in diversi programmi televisivi. Ecco la lista di tutti i suoi progetti:

Come un delfino 2 (2013)

(2013) Che Dio ci aiuti 3 (2014)

(2014) Provaci ancora Prof 6 (2016)

(2016) Squadra antimafia 6 (2016)

(2016) Ballando con le stelle (2016)

(2016) Sirene (2017)

(2017) Una donna contro tutti (2018)

(2018) Il processo (2019)

Infine, ricordiamo che Michele Morrone ha preso parte alla terza stagione de I Medici.

Ballando con le Stelle 11

Nel 2016 Michele Morrone ha preso parte a Ballando con le Stelle.

L’attore è stato affiancato all’insegnante Ekaterina Vaganova e insieme sono riusciti a fare grandi cose.

La coppia di ballo, infatti, è riuscita a classificarsi seconda alla fine della competizione alle spalle dell’attore Iago García e di e della maestra Samantha Togni.

Michele Morrone in 365 giorni

Nel 2020 è sbarcato su Netflix con il film 365, dove interpreta il ruolo del mafioso Massimo Torricelli, il quale ha uno scopo: far innamorare una ragazza di nome Laura entro un anno.

Il film a luci rosse, che nel 2022 ha avuto un sequel dal titolo 365 giorni – Adesso (o 365 days 2) sono disponibili sulla piattaforma e stanno spopolando sul web.

Chi ha fatto 365 giorni? Insieme a Michele Morrone nel cast troviamo anche Anna Maria Sieklucka, che interpreta il ruolo di Laura. Dal 2022 agli attori si aggiunge anche Simone Susinna, che veste i panni di Nacho. L’attore torna sempre nel 2022 con il terzo atto del film.

Album e canzoni

Michele Morrone ha anche all’attivo un album, uscito nel 2020, dal titolo Dark Room. Tra i singoli ricordiamo la canzone Hard for me.

Novella 2000 © riproduzione riservata.