Michele Morrone pizzicato al mare con una famosissima influencer

1 Michele Morrone e Ludovica Pagani nuova coppia?

Nuova coppia all’orizzonte? Questo è quello che sembra da una segnalazione, direttamente dal mare, che è arrivata alla sempre informata Deianira Marzano (che l’ha condivisa sui suoi social). Protagoniata del gossip è l’attore Michele Morrone che sembra essere sempre associato ad una nuova fiamma. Questa volta si tratterebbe di una famosissima influencer, modella e blogger: Ludovica Pagani. Vediamo meglio nel dettaglio.

Alla Marzano è arrivata una segnalazione, con tanto di foto, del noto attore con la famosa influncer mentre camminavano in una località di mare, in Puglia, sulla spiaggia. La fonte ha dichiarato che si trovavano in una zona vicina la sua casa e che erano stati visti insieme anche in una palestra.

Ecco cosa ha scritto l’utente che ha segnalato tutto: “Sono pugliese, sta qui in una spiaggia vicinissimo a casa mia insieme a Ludovica Pagani. Li hanno visti anche nella palestra del paese insieme”.

La Marzano, nel lanciare il gossip, fa notare che Ludovica Pagani sarebbe fidanzata. Su questo non abbiamo notizie certe. Lei, infatti, è stata per un bel po’ fidanzata con il calciatore della Roma El Shaarawy, ma la relazione pare finita qualche mese fa. Non sappiamo quindi di preciso se abbia o meno un’altra storia d’amore in corso.

Intanto per Michele Morrone questa è l’ennesima relazione che gli viene data. Ecco infatti cosa è uscito un po’ di tempo fa…