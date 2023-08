NEWS

Nicolò Figini | 8 Agosto 2023

La presunta rissa di Michele Morrone

In queste ore si sta parlando di Michele Morrone, ma non per una nuova fiamma o un altro progetto lavorativo. Voci di corridoio sostengono che l’attore si sia ritrovato al centro di una rissa con un altro ragazzo. O almeno questo è quanto sostengono alcune segnalazioni riportate dalle pagine di gossip.

Pare che Michele abbia litigato e “preso a botte” un altro ragazzo a causa di un parcheggio. Stando al racconto di un utente, il quale lo ha sentito da una propria amica, Morrone avrebbe rotto il finestrino di questa persona e avrebbe tirato calci alla vettura:

“Poi scontro fisico quando anche il ragazzo è sceso dalla macchina. Non ci sono foto di lui però. La mia amica è arrivata dopo l’evento ma gliel’hanno raccontato. Ha fatto queste foto. Ma ne parlavano tutti lì”.

La situazione sarebbe sempre più sfuggita di mano e si sarebbe arrivati anche alle mani tra i due. Nelle foto che vediamo anche dal video qui sotto, notiamo solamente Michele Morrone mentre parla tranquillamente con un poliziotto per poi risalire in macchina e andarsene.

Tutto questo racconto, ovviamente, è da prendere con le pinze in quanto non abbiamo idea di come siano andati veramente i fatti. Non ci sono foto o video che provano quanto riportato da coloro che dicono di essere stati presenti durante il presunto scontro. Rimaniamo al momento di eventuali aggiornamenti e siamo sempre disponibili a eventuali smentite da parte del diretto interessato.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.