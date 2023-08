NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Agosto 2023

Le parole di Antonella Fiordelisi

Si continua a parlare di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Donnamaria in queste ultime ore. Da qualche settimana, come è ben noto a tutti, i due ex Vipponi del Grande Fratello Vip 7 hanno annunciato la fine della loro relazione, e hanno smesso anche di seguirsi sui social. Nonostante in molti stiano attendendo con ansia il ritorno di fiamma, sembrerebbe che almeno per il momento tra la schermitrice e il conduttore non ci sia la possibilità di un chiarimento. Nel mentre poche ore fa la Fiordelisi sarebbe stata avvistata in lacrime in un hotel, segno dunque che non avrebbe superato la separazione. Su Instagram, come se non bastasse, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Antonella Fiordelisi infatti ha deciso di rispondere alle domande dei fan sui social, quando a un tratto ha lanciato quella che ai più è sembrata una frecciatina contro Edoardo Donnamaria. All’ex Vippona del reality show di Canale 5 infatti è stato chiesto se, secondo la sua opinione, sia possibile cambiare per amore. Antonella, che per i più avrebbe fatto riferimento proprio al suo ex compagno, ha così affermato:

“Se le persone possono cambiare per amore? Credo sia molto difficile. Ma se una persona vuole può migliorarsi. Cambiare totalmente no. Quante volte vi è capitato di uscire con persone che i primi anni erano in un modo e dopo un po’ usciva la loro vera essenza? Purtroppo l’amore spesso può offuscare la nostra capacità di essere obiettivi, razionali e capire bene chi ci troviamo davanti”.

Nonostante la separazione, i fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non smettono di sostenere gli ex Vipponi, e in tanti sognano ancora un ricongiungimento. Ma cosa accadrà dunque tra i due nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.