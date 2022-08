Chi è Simone Susinna? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Pensate di conoscere tutto su Simone Susinna. Il modello e attore è tra i protagonisti di 365 giorni, film con Michele Morrone. Ecco alcune informazioni e curiosità che lo riguardano: età, altezza, fidanzata, vita privata, carriera e Instagram dove seguirlo.

Chi è Simone Susinna

Nome e Cognome: Simone Susinna

Data di nascita: 14 novembre 1993

Luogo di nascita: Lineri (Catania)

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 88 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: modello e attore

Fidanzata: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @susinnasimone

Simone Susinna età, altezza e biografia

Apriamo la biografia di Simone Susinna con le informazioni base. Nato a Lineri, in provincia di Catania, il 14 novembre 1993, la sua età è di 28 anni. Il segno zodiacale del modello è lo Scorpione.

Conosciamo anche l’altezza, pari a 1 metro e 88 centimetri, ma non il peso.

Legato alla sua terra d’origine, la Sicilia, si è trasferito a Milano per dare il via alla propria carriera da modello, come vedremo in seguito. Passiamo ora alla vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Simone Susinna recentemente non si conosce granché. Non siamo in grado di dirvi se sia o meno fidanzato oppure single, ma non esiteremo ad informarvi quando emergeranno notizie a riguardo. Lui tende a essere molto riservato.

In passato, però, Simone Susinna ha avuto qualche fidanzata conosciuta. Parliamo per esempio della relazione con Mariana Rodriguez e a seguire con Ana Moya.

Su Instagram non traspare alcuna immagine che possa lasciar pensare a una attuale storia d’amore.

Dove seguire Simone Susinna: Instagram e social

Ci sono diversi profili social a nome di Simone Susinna, ma non abbiamo la certezza effettiva di quali siano quelli di Facebook e Twitter da lui gestiti. Potrebbe trattarsi semplicemente di pagine di fan. In ogni caso, semmai fossero suoi, sono ormai in disuso da diverso tempo e comunque collegano al vecchio profilo Instagram.

Unico certo è l’account Instagram di Simone, che conta già tantissimi follower (crescono a dismisura specie dopo la sua apparizione in 365 giorni). Pensate che in passato è stato hackerato ed è stato costretto ad aprirne un nuovo.

In generale nel suo profilo condivide tantissimi scatti. Immagini di shooting fotografici, ma anche selfie e video. Compaiono anche delle foto tratte dal set della pellicola di Netflix.

I suoi occhi azzurri e intensi, il fisico scolpito e bellezza indiscutibile hanno già fatto perdere la testa a numerosi utenti.

Carriera

Lasciata la Sicilia, Simone Susinna si è trasferito a Milano per diventare un modello di successo.

Entrato nella scuderia di Alex Pacifico, ha modo di lavorare con una delle più importanti agenzie come la D’Management Group. Nel corso degli anni ha posato per diversi importanti brand, da Armani a Dolce e Gabbana e non solo.

Questo gli ha permesso poi di farsi conoscere ed entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Pensiamo per esempio alla sua esperienza a L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi

Nel 2017 Simone Susinna è stato selezionato per entrare a far parte del cast de L’Isola dei Famosi.

L’edizione del reality show ha visto la vittoria di Raz Degan e la presenza di tanti volti noti e amati dello spettacolo. Oltre all’ex di Paola Barale anche Dayane Mello, Nathaly Caldonazzo, Giacomo Urtis ed Eva Grimaldi, giusto per citarne alcuni.

Tra loro, ovviamente, anche Simone Susinna. Nel programma si è classificato secondo e ha avuto un flirt con Malena. ha spiegato però che lui non aveva intenzioni di intraprendere una relazione seria.

Simone Susinna è Nacho in 365 giorni

Dopo il grande successo del primo film, su Netflix dal 27 aprile 2022 è disponibile la seconda parte di 365 giorni.

Nella pellicola con protagonisti Michele Morrone (Massimo Torricelli) e Anna Maria Sieklucka (che interpreta Laura) è presente anche Simone Susinna. Il giovane attore interpreta il ruolo di Nacho, figlio di un potente uomo della malavita.

Le strade di Nacho e Laura si incroceranno. Cosa succederà tra loro? Non vi facciamo spoiler e per scoprirlo non vi resta che guardare il film disponibile sulla piattaforma. Unica cosa che possiamo dire è che dal 20 agosto il film Altri 365 giorni è disponibile su Netflix e che tra i protagonisti ritroveremo anche Simone Susinna.

