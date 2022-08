Chi è Anna Maria Sieklucka, Laura di 365 giorni? Età e Instagram

Conosciamo chi è Anna Maria Sieklucka che in 365 giorni interpreta il ruolo di Laura: età, altezza e Instagram

Conosciuta in Italia per aver interpretato Laura in 365 giorni (film che tra gli attori vede Michele Morrone), scopriamo tutto ciò che riguarda Anna Maria Sieklucka, attrice polacca amatissima in patria: dall’età, alla carriera, vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Anna Maria Sieklucka

Anna Maria Sieklucka età, altezza e biografia

Ecco alcune delle informazioni abbiamo a proposito dell’attrice polacca. Quanti anni ha l’attrice Anna Maria Sieklucka? Partiamo con il dire che è nata a Lublino, città della Polonia orientale, il 31 maggio 1992, sotto il segno dei Gemelli. La sua età è di 30 anni.

Sappiamo quanto è alta l’attrice che interpreta Laura in 365 giorni? La risposta è sì. Conosciamo l’altezza della modella che corrisponde a 1 metro e 60 centimetri circa, ma non il peso.

Come vedremo nel paragrafo dedicato alla carriera, la Sieklucka è anche una cantante e sebbene sia giovanissima vanta già qualche esperienza importante come la parte da protagonista in 365 giorni.

Qui ricopre il ruolo della bellissima Laura. Incontrerà Massimo Torricelli, un potente uomo legato alla mafia (a vestire i panni di questo personaggio è Michele Morrone) e da quel momento in poi si evolverà tutta la trama del film. Ma di questo ne parleremo in seguito. Intanto concentriamoci sulla vita privata di Anna Maria.

Vita privata

In molti sicuramente si staranno chiedendo se Anna Maria Sieklucka è o meno fidanzata. Potrebbe essere anche single. Al momento non abbiamo informazioni a riguardo, anche se i gossip sulla sua vita privata non sembrano mancare.

Qualche scatto postato sui social in compagnia di un ragazzo (che potrebbe anche essere un amico) e la didascalia utilizzata hanno lasciato pensare che fosse il suo fidanzato, ma non è mai arrivata la certezza definitiva da parte dell’attrice.

Qualcuno ha anche pensato, dopo aver visto alcuni scatti, che tra Anna Maria e Michele Morrone ci sia del tenero. I due sembrano essere davvero molto amici, ma ciò non comporta debbano avere necessariamente una relazione.

Oltretutto non c’è nessuna conferma a proposito di questi pettegolezzi, ma i fan sognano. Nemmeno i due attori si sono mai sbilanciati a riguardo e non hanno mai raccontato nulla a proposito della loro vita sentimentale.

Dove seguire Anna Maria Sieklucka: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Anna Maria Sieklucka sui social. Abbiamo trovato diversi profili su Facebook, ma non sappiamo quale di questi appartenga realmente a lei o se si tratta di profili gestiti da fan, come lo sono le varie pagine presenti.

Su Twitter abbiamo trovato ancora pagine gestite da fan. Unico profilo ufficiale curato dalla stessa Anna Maria Sieklucka è presente su Instagram. Qui conta oltre 3,4 milioni di follower.

Su Instagram condivide tanti momenti legati al film 365 giorni, di cui è protagonista insieme a Michele Morrone, ma anche scatti in compagnia di altri colleghi o tratti da shooting fotografici.

Carriera

Seppur con una giovane carriera alle spalle, Anna Maria Sieklucka è non solo attrice, ma anche modella e cantante.

Dopo aver studiato recitazione presso la State Theatre School, Solski, in Wroclaw, che si trova in Polonia, ha conseguito la laurea nel 2018. Polacca di origine, conosce e parla bene anche altre lingue come l’inglese, il francese e il tedesco.

In patria ha avuto il primo ruolo nel 2019 in una serie TV dal titolo, Na dobre i na złe dove è apparsa in un episodio. Il successo, però, è arrivato grazie a 365 giorni, pellicola che ha avuto anche un sequel.

Tale e Quale Show in Polonia

Non tutti sanno ma nel 2021 Anna Maria Sieklucka ha avuto il piacere di partecipare al programma Twoja twarz brzmi znajomo, talent show polacco che tanto ricorda il nostrano Tale e Quale Show.

Nel programma, composto da 8 concorrenti, l’attrice che interpreta Laura di 365 giorni è arrivata settima.

Sui social ha condiviso qualche scatto e video della trasmissione.

Film e serie TV

Riassunti qui, dunque, i progetti che hanno visto al momento Anna Maria Sieklucka protagonista tra serie TV e film:

Na dobre i na złe (2019)

365 giorni (2020)

365 giorni – Adesso (2022)

Altri 365 giorni – (2022)

Anna Maria Sieklucka è Laura in 365 giorni

Nel 2020 Anna Maria Sieklucka è stata scelta per interpretare il ruolo di Laura in 365 giorni. La protagonista verrà rapita dal potente mafioso Massimo Torricelli (interpretato da Michele Morrone). Quest’ultimo ha come obiettivo quello di farla innamorare di lui. Su questo si basa, senza fare troppi spoiler, la trama del primo film.

Nella seconda pellicola (disponibile dal 27 aprile 2022), chiamata 365 giorni – Adesso, vedremo come si evolverà il rapporto tra Laura e Massimo e i numerosi colpi di scena che si susseguiranno all’interno della trama. Nel film del 2022, tra l’altro, nel cast interviene anche Simone Susinna.

Entrambi i film sono disponibili sulla piattaforma di Netflix e hanno già ottenuto un successo clamoroso. Anche il terzo atto del film è possibile vederlo dal 20 agosto 2022. Ritroveremo ovviamente sempre Anna Maria Sierlucka.

