Michele Morrone risponde a chi pensa stia insieme a Simone Susinna

1 La replica di Michele Morrone

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sui social è stato Michele Morrone. Come sappiamo, dopo il grande successo della prima parte, in questi giorni l’attore è sul set per le riprese del sequel di 365 Giorni, che vedrà la luce su Netflix prossimamente. A far parte del cast c’è anche Simone Susinna, grande amico di Morrone. I due così si sono mostrati insieme sui social, in un bellissimo scatto che li vede abbracciati in piscina. Tuttavia a quel punto alcuni siti, e alcuni maliziosi utenti, hanno ipotizzato che Michele avesse fatto coming out, e che stesse confermando di avere una relazione con Simone.

Tuttavia, naturalmente, le cose non stanno in questo modo. Qualche ora fa infatti, a seguito dei numerosi pettegolezzi, Michele Morrone è stato costretto ad intervenire e a fare chiarezza in merito al presunto coming out e alla presunta relazione con Simone Susinna. I due sono ovviamente sono solo ed esclusivamente amici, e pare assurdo che al giorno d’oggi due uomini non possano mostrarsi insieme mentre si abbracciano senza venire etichettati come omosessuali. In merito dunque Morrone, come riporta Biccy, ha affermato:

“Mi sono svegliato oggi con i miei collaboratori che mi hanno avvisato di molti articoli in cui si dice che ho fatto coming out. Tutto per la foto in cui sono abbracciato a Simone Susinna. Siamo molto amici, come fratelli e stiamo registrando un film insieme. Però ragazzi era solo una fotografia. E per la cronaca io sono un grande alleato della comunità LGBTQ. No, non ho fatto coming out, si tratta solo di un’immagine. Parlano anche della didascalia ‘sono un bugiardo’, ma noi attori lo siamo un po’. Recitare il ruolo di qualcuno che non sei ti rende così.

Mi spiace per la confusione, non era mia intenzione. Come ho detto sono un grande alleato della comunità LGBT. Ci sono tanti ragazzi giovani che adorerebbero fare coming out, ma non possono a causa delle loro famiglie che non li accettano. Ho conosciuto tanti di questi ragazzi. La felicità non ha prezzo. Pace e amore a tutti”.

Chiarezza dunque è stata fatta. Nel mentre però Michele Morrone anche qualche giorno fa è finito al centro dell’attenzione, per via di vecchie dichiarazioni su Belen Rodriguez. Rivediamo quello che è accaduto.