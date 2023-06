Michele Morrone finisce in The Kardashians (e Khloe è pazza di lui) – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 17 Giugno 2023

Come si sono incontrati Michele Morrone e Khloe Kardashian

A settembre dello scorso anno si era parlato di un flirt tra Michele Morrone e Khloe Kardashian. I due avevano partecipato insieme alla sfilata di Dolce&Gabbana in occasione della settimana della moda milanese. Successivamente proprio il protagonista di 365 Giorni aveva pubblicato sul suo profilo uno scatto in compagnia dell’imprenditrice americana, scatenando così le illazioni del web.

Dopo questo avvistamento e la pubblicazione delle foto, secondo molti tra Michele e Khloe ci sarebbe stata una storia, e naturalmente il gossip fece il giro dei social in pochi minuti. Dopo quella volta, però, non si è visto più nulla di loro insieme. Quindi potrebbe esserci stata solo un’amicizia.

E oggi abbiamo qualche informazione in più sull’incontro tra Michele Morrone e Khloe Kardashian. Grazie alla messa in onda della serie TV The Kardashian, abbiamo potuto vedere proprio la presentazione tra loro, come si sono quindi conosciuti. E a farli incontrare è stata la sorella di lei: Kim.

Come vediamo da questo video ripreso dalla serie, i due si sono appunto conosciuti alla settimana della moda di Milano e hanno passato del tempo insieme. Lei sembrava anche interessata, ma poi non è scattata la scintilla. Tra l’altro ora pare che l’attore italiano abbia una nuova fidanzata da alcuni mesi. Si tratterebbe di Moara Sorio, di cui però non abbiamo molte informazioni.