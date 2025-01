Alcune nuovi indiscrezioni su Sanremo 2025 e questa volta riguarda la serata dei duetti. Infatti si vocifera che Tony Effe e Gaia potrebbero tornare a cantare insieme per le cover. Il regolamento lo permette e i rumor si fanno insistenti. Ecco cosa sappiamo.

Possibile duetto per Tony Effe e Gaia nella serata cover a Sanremo 2025

Il conto alla rovescia per Sanremo 2025 è partito e ogni giorno si spera sempre che arrivi un nuovo annuncio da Carlo Conti. Nel frattempo girano i rumor e l’ultimo viene dall’agenzia La Presse. E quale argomento riguarda? La serata delle cover con i duetti dei cantanti in gara.

Come riferisce il regolamento del Festival (leggermente modificato rispetto agli scorsi anni), la serata delle cover sarà come una gara a parte e il risultato del voto non andrà a influire sulla gara principale. A tal proposito i concorrenti potranno duettare anche tra loro e proprio su questo si vocifera di una nuova collaborazione tra Tony Effe e Gaia. Si legge:

“I big in gara stanno socializzando per i duetti. Più di un artista, infatti, sta pensando di presentarsi in tandem con un altro cantante. Approcci e provini sono all’ordine del giorno. Tony Effe, ad esempio, potrebbe presentarsi in coppia con l’altra sanremese Gaia ed esibirsi in un nuovo ‘Sesso e Samba’”.

LEGGI ANCHE: Ad Amici 24 due allievi rischiano l’eliminazione

Sempre La Presse riporta che poco probabile sarebbe invece il duetto tra Tony Effe e Fedez, visto tutto quello che è successo tra loro dal dissing in poi. “A meno che Carlo Conti non riesca in una mediazione e torni la pace tra Tony Effe e Fedez per una esibizione assieme tra i due litiganti. Ma al momento sembra più una news da Fantasanremo che un’ipotesi concreta”, si legge ancora. E in effetti non possiamo che essere concordi.