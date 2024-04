Michelle Hunziker sul rapporto con i soldi: “Si può essere felici anche senza”

Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Aprile 2024

Michelle Hunziker

In queste ore è stata rilasciata un’intervista in cui Michelle Hunziker ha parlato del suo rapporto con i soldi

Durante una recente intervista con una rivista svizzera Michelle Hunziker ha parlato del suo rapporti con i soldi. Ecco tutte le dichiarazioni che ha rilasciato la conduttrice.

Il rapporto con i soldi di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è una conduttrice e attrice molto amata in Italia ma anche in Svizzera. Nel nostro Paese l’abbiamo vista in diverse produzioni cinematografiche ma anche in progetti sul piccolo schermo che vanno da “Love Bugs” a “Michelle Impossible“. Tutta una serie di programmi che l’hanno portata sempre di più al successo.

Ad ogni modo anche gli svizzeri l’apprezzano e per tale ragione spesso viene intervistata sulla sua famiglia e sul suo lavoro. Il magazine svizzero Schweizer le ha domandato quali siano le gioie della sua vita e lei stessa ha risposto che a regalarle i sorrisi più grandi sono le figlie e il nipote Cesare:

“Chiaramente le mie figlie. Aurora, che a 27 anni è già mamma di un maschietto, il piccolo Cesare, e che mi ha fatto diventare grande, così come le mie due figlie più piccole Sole e Celeste, che oggi hanno dieci e nove anni”.

Successivamente Michelle Hunziker ha anche parlato del suo rapporto con l’avanzare dell’età e con i soldi. Nel primo caso ha replicato che non la spaventa il pensiero di invecchiare: “Oggi so cosa è veramente importante per me, cosa mi aspetto dalla vita e dalle persone che amo“. Inoltre, secondo la conduttrice è possibile essere felici anche senza soldi:

“Naturalmente! Ad esempio, donando amore, affetto, tenerezza – attraverso un abbraccio, uno sguardo amorevole o un sorriso”.

Nel corso della chiacchierata Michelle ha anche affermato che le piace tantissimo fare regali agli altri, ma non per forza in occasioni speciali: “Spesso faccio regali proprio così, senza motivo, quando l’altra persona non se lo aspetta“. Vi trovate d’accordo con quanto detto dalla Hunziker? Fatecelo sapere con un commento.