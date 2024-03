Emma e Tedua avvistati di nuovo insieme (VIDEO)

Gossip | Social

Andrea Sanna | 19 Marzo 2024

In occasione dell’uscita del nuovo album di Tony Effe è stato organizzato un party a cui hanno preso parte tanti suoi amici e colleghi. Tra loro Emma Marrone e a interessare particolarmente è la vicinanza con Tedua durante la serata, che ha portato gli utenti a ricamarci nuovamente su. Ma alt! I due sono solo amici.

Emma avvistata a un party con Tedua

Emma Marrone non poteva mancare a questo importante evento per Tony Effe. Lo scorso venerdì è uscito il secondo album da solista del trapper della Dark Polo Gang, dal titolo Icon. All’interno del disco ci sono ben 17 tracce, che contengono la bellezza di 9 featuring. E tra questi spunta proprio il nome della cantante.

Molti di loro hanno partecipato al release party, che si è tenuto in un locale nel cuore di Milano, dove non è mancato il divertimento. I più però si sono focalizzati sulla presenza proprio di Emma Marrone. L’artista raggiante e sorridente ha regalato sorrisi e abbracci ai suoi amici e colleghi e ha avuto modo di ritrovarsi con Tedua. Sebbene come mostrato dalle immagini pubblicate da Live From Italia tra i due ci sia semplicemente uno scambio di battute e delle risate, questo è bastato per scatenare nuovamente gli utenti del web.

Per chi però già si sta illudendo, placate il vostro entusiasmo. Questo perché Emma Marrone riguardo questo pettegolezzo è stata sempre molto chiara: lei e Tedua sono solo amici. La simpatia tra loro è nata anche in maniera del tutto casuale, quando la cantante durante un’intervista a Fanpage.it ha confidato di aver cercato il suo nome per capire quanti anni avesse il collega, ammettendo di trovarlo un bel ragazzo.

Ma che c’è di male in una dichiarazione del genere? Ovviamente nulla! Anche se è bastato questo per scatenare i gossip. Ad alimentare il tutto poi i party a cui hanno partecipato entrambi durante la settimana del Festival di Sanremo, dove c’è stato modo per loro di conoscersi e stringere una bella amicizia.

Così sono nate altre teorie e dubbi (come quelle di questi ultimi giorni) su una presunta conoscenza tra Emma Marrone e Tedua, smentita categoricamente dalla cantante a Radio 105.