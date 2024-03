Il figlio di Aurora Ramazzotti compie un anno: i dolci auguri di nonna Michelle

NEWS

Debora Parigi | 30 Marzo 2024

Michelle Hunziker

Primo compleanno per Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, e tra gli auguri sono arrivati quelli di nonna Michelle Hunziker

Oggi Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti, compie un anno. I genitori del piccolo hanno quindi festeggiato condividendo sui social un video con i momenti più belli di questo primo anno di vita. Ma non solo, anche la nonna Michelle Hunziker ha condiviso la sua gioia mettendo una foto davvero dolcissima.

Gli auguri di Michelle Hunziker al nipote Cesare

Era il 30 marzo 2023 quando Aurora Ramazzotti dette alla luce il piccolo Cesare. Sembra impossibile che sia già passato un anno e invece la famiglia oggi sta festeggiando questo primo anni di vita del piccolo.

A tal proposito Aurora e il compagno Goffredo Cerza hanno pubblicato sui social un video dolcissimo in cui mostrano i momenti più belli di questo anno trascorso in tre. Nel video si vedono anche i nonni Michelle ed Eros e tanti scatti di vita quotidiana, alcuni anche molto buffi. Sotto al video ci sono tantissimi commenti di auguri e di affetto per questo giorno di festa, anche da parte di personaggi noti.

Ma un augurio speciale è arrivato proprio da Michelle Hunziker. Nonna Michelle ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di lei in compagnia del nipote Cesare. E ha scritto: “Auguri Cesare! Hai portato una gioia infinita nella vita di tutti noi che possiamo morderti di baci. Ti amo nonnina”.

Parlando di Michelle Hunziker, di recente è stato riferito della fine della sua storia con Alessandro Carollo. I due sembravano molto vicini e innamorati, ma poi improvvisamente è uscito il gossip sulla rottura. Alcune indiscrezioni riportate da Chi hanno parlato di una scelta dovuta a delle priorità. Si diceva infatti: “‘Chi’ l’ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo. Decisivi per l’addio la distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie”.