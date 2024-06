NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Giugno 2024

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti partono per la Sicilia per partecipare insieme al matrimonio di Diletta Leotta

Viaggio madre – figlia per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. In queste ore infatti le due sono partite insieme per la Sicilia, in occasione del matrimonio di Diletta Leotta, che oggi sposerà Loris Karius.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti volano in Sicilia

Come tutti ben sappiamo da sempre tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti c’è un rapporto speciale e unico. Le due infatti sono unite da un affetto profondissimo e si sostengono a vicenda in ogni momento. In quest’ultimo anno in particolare la presentatrice svizzera è stata di grande aiuto a sua figlia, dopo che quets’ultima ha dato alla luce il piccolo Cesare, nato dall’amore con il compagno Goffredo Cerza. In queste ore intanto qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Sui social infatti Michelle e Aurora si sono mostrate insieme in aeroporto, pronte a partire per un viaggio. La Ramazzotti ha così affermato: “Io e mamma in partenza per un weekend insieme dopo non so quanti anni”. Poche ore dopo le due hanno anche svelato la destinazione del loro viaggio: la Sicilia.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno infatti raggiunto le Isole Eolie in occasione del matrimonio di Diletta Leotta. Oggi, come in molti senza dubbio sapranno, la conduttrice sposa il suo compagno Loris Karius e diversi sono i volti dello spettacolo che sono stati invitati alle nozze. Oltre a Michelle ed ad Aurora infatti a prendere parte al grande giorno della coppia sono anche Chiara Ferragni, Elodie, ma anche Claudio Marchisio e Alvaro Morata con la moglie Alice Campello.

Michelle e Aurora dunque si godranno questa bellissima giornata insieme e senza dubbio i momenti più belli e speciali delle nozze di Diletta e Loris verranno condivisi sui social. Non resta a questo punto che fare i nostri più sinceri auguri alla Leotta e a Karius, che oggi finalmente diventeranno marito e moglie.