Da Chiara Ferragni a Elodie, tutti gli ospiti vip al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Debora Parigi | 21 Giugno 2024

Diletta Leotta

Sabato 22 giugno si terrà il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. La cerimonia si preannuncia essere le nozze dell’anno in una location da favola e con la presenza di tantissimi invitati. Tra questi ci sono molti volti vip dal mondo dei social a quello dello sport e della TV. Vediamo quindi chi sono tutti gli invitati famosi attesi alle Isole Eolie.

I vip che saranno presenti al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Il grande giorno è arrivato! Domani, sabato 22 giugno, Diletta Leotta e Loris Karius convoleranno a nozze. La coppia, che aveva annunciato il matrimonio un po’ di tempo fa, ha deciso di fare la cerimonia e una festa esclusiva alle Isole Eolie, presso Vulcano per la precisione.

Il calciatore e la conduttrice non stanno insieme da molto, ma possiamo dire che hanno bruciato le tappe mettendo subito su famiglia. Lo scorso anno, infatti, è nata la loro bambina, Aria, venuta alla luce proprio il giorno del compleanno di Diletta (16 agosto).

Come detto, quindi, tutti è pronto per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius il 22 giugno alle Isole Eolie. E per l’occasione sono attesi circa 150 invitati. Tra questi tantissimi sono vip, volti noti dei social, della TV, della radio e dello sport. Molti di loro sono già arrivati presso la location in cui si terrà l’evento, il lussuoso Therasia Resort Sea & Spa. Altri di loro arriveranno nelle prossime ore. Il rito religioso si svolgerà a Lipari mentre i festeggiamenti si terranno la sera a Vulcano appunto nel resort sopra citato.

Ma chi sono questi vip tanto attesi? La prima è Chiara Ferragni, già arrivata nel luogo delle nozze, come abbiamo visto da alcune storie che lei ha condiviso su Instagram. Ovviamente la nota influencer è da sola, vista la fine della relazione con Fedez. Ci saranno inoltre Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino. Tra gli sportivi troviamo Claudio Marchisio e Alvaro Morata con la moglie Alice Campello. E poi ancora Rossella Fiamingo con il fidanzato Gregorio Paltrinieri, Francesca Mugger e Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti. Sarà anche presente Elisabetta Canalis insieme al suo compagno Georgian Cimpeanu.

Gli invitati non finiscono qui, perché Diletta Leotta ha scelto come sua damigella d’onore l’amica di sempre Elodie. Non sappiamo se la cantante si esibirà anche in un piccolo concerto in onore degli sposi. Nome importante anche quello della testimone della sposa. Si tratta di Eleonora Berlusconi, quarta figlia dell’ex Presidente del Consiglio.

Insomma, tutto è pronto per domani e noi siamo davvero curiosi di scoprire come sarà questo matrimonio tanto atteso.