1 Il look di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sta passando un periodo molto fortunato sotto il punto di vista professionale. Dopo il grande successo di Michelle Impossible, infatti, è tornata dietro al bancone di Striscia la Notizia. Conduce il ciclo di puntate in compagnia dell’amico e collega Jerry Scotti. Poco tempo fa ha messo in atto un’incredibile trasformazione. Come vediamo nelle foto qui sotto, tratte da Stories girate nei camerini del programma, si è truccata in maniera da non sembrare quasi più lei.

Con l’aiuto della sua make-up artist di fiducia, infatti, ha cambiato totalmente look prima di andare in scena. Camicia rosa oversize, cravatta variopinta, occhiali tondi coordinati, basco fucsia con i capelli scuri leggermente spettinati che fuoriescono. Cosa ne pensate? Ovviamente non è stato nulla di permanente. Soltanto per creare una gag a Striscia la Notizia imitando, pare, Luca Sardella.

Non ci resta che attendere di quali altri sketch sarà protagonista in futuro. Nel mentre torniamo a parlare della sua vita privata. Qualche mese fa ha annunciato di essersi separata dal compagno Tomaso Trussardi. In seguito è giunta notizia che si stesse frequentando con un ex gieffino. Trattasi di Giovanni Angiolini, classe 1981, e di professione medico chirurgo:

Dopo la fine della storia d’amore con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker sembra aver già ritrovato l’amore. Accanto a lei, a sorpresa, l’ex gieffino Giovanni Angiolini. A lanciare la notizia in esclusiva è il settimanale tedesco di attualità “Bunte” che – sul suo nuovo numero in edicola a partire da giovedì 17 marzo – a poco meno di due mesi dall’annuncio della separazione, pubblica il bacio della conduttrice con il bel dottore. I due, avvistati insieme in Sardegna, passeggiano uniti e si scambiano, appunto, un tenero bacio.

In precedenza Michelle Hunziker, inoltre, aveva anche commentato la sua rottura con Tomaso durante un’intervista a Verissimo. Ricordiamo le sue parole…