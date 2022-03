1 Michelle Hunziker bacia un ex concorrente del Grande Fratello

Tutti ormai sappiamo che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di separarsi. Dopo diversi anni passati insieme e due figlie, quindi, hanno annunciato la loro rottura tramite un comunicato congiunto: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“.

La notizia ha colto tutti di sorpresa. Tuttavia i rapporti da loro si sono sempre mostrati buoni e lo hanno ripetuto anche loro stessi più volte. Trussardi, per esempio, le ha anche fatto gli auguri di compleanno. Se l’imprenditore è stato visto in compagnia di una donna bionda qualche tempo fa, adesso è la conduttrice a far parlare di sé. Come riporta anche Whoopsie, infatti, la rivista tedesca “Bunte” l’avrebbe sorpresa a baciarsi con un ragazzo. Questo quanto si legge sul profilo Instagram della pagina italiana:

Dopo la fine della storia d’amore con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker sembra aver già ritrovato l’amore. Accanto a lei, a sorpresa, l’ex gieffino Giovanni Angiolini. A lanciare la notizia in esclusiva è il settimanale tedesco di attualità “Bunte” che – sul suo nuovo numero in edicola a partire da giovedì 17 marzo – a poco meno di due mesi dall’annuncio della separazione, pubblica il bacio della conduttrice con il bel dottore. I due, avvistati insieme in Sardegna, passeggiano uniti e si scambiano, appunto, un tenero bacio.

Si tratta, quindi, di Giovanni Angiolini. Classe 1981, lavora come medico chirurgo ed è stato eletto anche “medico più bello d’Italia“. Non solo. Nel 2015 ha preso parte al Grande Fratello anche se ha dovuto lasciare la Casa dopo solo 22 giorni per motivi di lavoro. Continua…