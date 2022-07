1 La cena di Michelle Hunziker

A inizio anno Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la loro separazione tramite un comunicato congiunto. Questo recitava: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“.

Di lì a poco il gossip è impazzito e ha iniziato ad associare vari flirt a l’uno e all’altra. C’è, inoltre, chi ha ipotizzato un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti per la conduttrice. Ovviamente, però, non c’era nulla di vero. Lei, infatti, adesso starebbe frequentando Giovanni Agiolini. Lui nasce nel 1981 e in passato, oltre ad aver partecipato al Grande Fratello, è stato eletto “medico più bello d’Italia“. La rivista Chi li ha anche beccati a scambiarsi un bacio in pubblico:

SU “CHI” I PRIMI BACI DI MICHELLE HUNZIKER E GIOVANNI ANGIOLINI NELLA LORO ROMANTICA FUGA A PARIGI- Sul numero di “Chi” in edicola questa settimana uno scoop clamoroso: i baci fra Michelle Hunziker e il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini. Possiamo ufficializzare così, il legame fra la Hunziker, che qualche mese fa ha annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, e il medico più sexy d’Italia, così è stato definito dalla rete, che vanta anche una partecipazione al GF 14.

Oggi, invece, grazie al settimanale Nuovo, come riporta anche Gossip e TV, veniamo a sapere che Michelle Hunziker ha presentato Giovanni alla figlia Aurora Ramazzotti e al fidanzato Goffredo Cerza. Dopo la serata pare si siano recati in un lussuoso hotel. Questo, anche se ancora i due non ne hanno parlato direttamente, confermerebbe una loro relazione. Vedremo quando decideranno di esporsi. Le notizie però continuano…