1 Michelle Hunziker con Giovanni Angiolini

Ormai sono passate diverse settimane da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato di essersi separati. Alcuni pensavano a un ritorno di fiamma, ma pare proprio che così non sia. La conduttrice, infatti, non molto tempo fa era stata beccata in compagnia di Giovanni Angiolini. Classe 1981, lavora come medico chirurgo ed è stato eletto in passato “medico più bello d’Italia“. Inoltre, nel 2015, ha preso parte al Grande Fratello per 22 giorni. Adesso sembrerebbe avvenire la conferma ufficiale sulla loro relazione, come riporta il profilo Instagram di Chi.

Nel post pubblicato, infatti, vediamo la copertina del prossimo numero in edicola. In una immagine li troviamo seduti a un bar mentre si baciano e nell’altra si abbracciano teneramente. Nella descrizione leggiamo:

SU “CHI” I PRIMI BACI DI MICHELLE HUNZIKER E GIOVANNI ANGIOLINI NELLA LORO ROMANTICA FUGA A PARIGI- Sul numero di “Chi” in edicola questa settimana uno scoop clamoroso: i baci fra Michelle Hunziker e il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini. Possiamo ufficializzare così, il legame fra la Hunziker, che qualche mese fa ha annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, e il medico più sexy d’Italia, così è stato definito dalla rete, che vanta anche una partecipazione al GF 14.

La conduttrice, riporta sempre Chi, aveva in passato affermato: “Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire nei sentimenti. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore, perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono ‘Ho sofferto, mi chiudo’, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi mi rialzo“.

I due sono stati visti più volte insieme in giro per l’Italia. Prima a Milano, poi in Sardegna e adesso a Parigi. Andiamo a vedere come continua il racconto della rivista…