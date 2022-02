1 Nuovo amore per Michelle Hunziker?

Solo un mese fa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la separazione, dopo ben 10 anni di vita insieme. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e nessuno poteva immaginare un simile risvolto. Questo il comunicato che la conduttrice e l’imprenditore hanno rilasciato:

”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

A oggi dunque Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno preso strade diverse, pur restando ancora in ottimi rapporti. Nel mentre tra poche ore su Canale 5 debutta il nuovo attesissimo programma della conduttrice svizzera, Michelle Impossibile, che senza dubbio sarà un grande successo. Intanto però Michelle è anche finita al centro del pettegolezzo. Secondo quanto svela Dagospia infatti, sembrerebbe che la Hunziker dopo Trussardi abbia un nuovo amore. Ma chi sarebbe la presunta nuova fiamma della presentatrice? Sempre stando a quello che riporta Dagospia, pare che ad attirare l’attenzione di Michelle sia stato il modello Carlo Piazza, di 31 anni. Secondo le voci non confermate, pare che i due si siano incontrati duranti uno shooting fotografico e che sia nata una certa simpatia.

Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi, e non ci sono conferme in merito a questo presunto legame. Noi di Novella2000.it siamo come sempre a completa disposizione dei diretti interessati, nel caso in cui volessero rilasciare delle dichiarazioni per chiarire o smentire le dicerie. Nel mentre però rivediamo cosa ha raccontato qualche giorno fa Michelle a Verissimo in merito alla fine del suo matrimonio con Trussardi.