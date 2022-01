1 Una donna bionda insieme a Tomaso Trussardi

Qualche giorno fa è arrivata la notizia che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati. Lo hanno annunciato tramite un comunicato congiunto affidato all’Ansa all’interno del quale si legge: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“.

Secondo le prime indiscrezioni la situazione sarebbe iniziata a precipitare circa un anno e mezzo fa. Questo ciò che si legge su Il Corriere della Sera.: “[…] quando pare che i due siano scivolati in una crisi più grave, tra ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie. Alla base delle liti un diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni“.

Avrebbero, quindi, cominciato a vivere una vita indipendente l’una dall’altro. Lei a Bergamo e lui in Emilia-Romagna per lavoro. Solo il giorno di Natale sarebbe stato passato insieme. I due, comunque, sembrerebbero rimasti in buoni rapporti, considerati anche gli auguri di compleanno fatti da Tomaso Trussardi e Michelle. Notizia delle ultime ore, invece, quella lanciata da Chi, come riporta anche Dagospia (QUI per le foto).

Accanto a lui, a Cortina D’Ampezzo con le figlie Sole e Celeste, una donna bionda. Di chi si tratta? Di un’amica di Elisabetta Franchi, che ha ospitato l’imprenditore. Così si legge sulla rivista: “Tomaso s’aggrappa ai sorrisi dell’amica Elisabetta Franchi e alla presenza della bionda amica della stilista, che non lo perde mai di vista… e questo succede da tempo. Da quel tempo in cui Michelle non c’era già più nella sua vita“.

