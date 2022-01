Gli auguri di buon compleanno a Michelle Hunziker

Non molto tempo va è arrivata la notizia della separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Lo hanno annunciato loro in un comunicato congiunto pubblicato dall’Ansa. All’interno si legge: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“.

A un certo punto, poi, Il Corriere della Sera ha rivelato alcune indiscrezioni sulla fine della loro storia d’amore. Secondo quanto riportava, infatti, tutto sarebbe partito oltre un anno fa:

[…] quando pare che i due siano scivolati in una crisi più grave, tra ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie. Alla base delle liti un diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni.

I due, a parte il giorno di Natale, avrebbero anche passato diverso tempo in due città separate. Il web, quindi, aveva iniziato a pensare che si trattasse solo di buoni rapporti per non far soffrire le figlie. Tuttavia un gesto inaspettato di Tomaso Trussardi verso Michelle Hunziker ha fatto ricredere tutti. Qui sotto, infatti, possiamo vedere una delle Instagram Stories pubblicate dall’imprenditore. Una dedica per il giorno del suo compleanno: “Buon compleanno a una donna straordinaria“.

Gli auguri di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker

Possiamo, quindi, affermare che Michelle Hunziker e Tomaso, nonostante la separazione, hanno mantenuto dei buoni rapporti. I loro fan non potranno che esserne contenti. Continuate a seguirci per tante altre news sulla coppia e non solo.

