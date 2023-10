Gossip

Vincenzo Chianese | 18 Ottobre 2023

Ecco chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

In questi giorni si è a lungo parlato di Michelle Hunziker. Andiamo a scoprire perché e quello che sta accadendo. Secondo alcune indiscrezioni infatti l’amata conduttrice avrebbe un nuovo fidanzato e la prima a lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano sui suoi social. Successivamente sono emerse le prime informazioni sul presunto nuovo compagno della presentatrice svizzera. Ma chi ha conquistato dunque il cuore di Michelle? Rivediamo quello che sappiamo. Stando a quanto è stato raccolto, il fidanzato della Hunziker sarebbe Alessandro Carollo, un osteopata romano di 41 anni. Stando alle indiscrezioni, il medico avrebbe avuto in passato delle relazioni con alcuni volti celebri del mondo dello spettacolo, da Paola Barale a Elisabetta Canalis (nonostante il flirt non sia mai stato confermato).

Adesso però pare che Alessandro abbia conquistato il cuore di Michelle, che avrebbe così ritrovato l’amore e il sorriso. Proprio di recente, i due sono stati anche paparazzati insieme e le immagini sono state pubblicate sul nuovo numero del settimanale Chi, che ha svelato anche alcuni retroscena su questa neo coppia. Andiamo a vedere dunque cosa sappiamo.

Secondo la rivista, Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si starebbero frequentando già da diversi mesi. Tuttavia fino a questo momento la conduttrice avrebbe preferito tenere segreta la relazione, per evitare di finire al centro del gossip. Lo scorso 9 ottobre però i due sono stati avvistati insieme mentre si dirigevano al Mediolanum Forum di Milano per assistere allo spettacolo di Checco Zalone. Ma non è finita qui. Dopo la piacevole serata infatti i due si sarebbero diretti verso casa della Hunziker, dove avrebbero trascorso la notte insieme.

Pare dunque che tutto sia ufficiale: Michelle ha un nuovo fidanzato e pare che tutto stia procedendo a meraviglia tra la coppia. Alla conduttrice e al medico romano quindi facciamo in nostri migliori auguri.