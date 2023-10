Gossip

Nicolò Figini | 18 Ottobre 2023

Belen Rodriguez

Il fidanzato di Belen Rodriguez dopo la doccia

In questi ultimi giorno, dopo un po’ di tempo lontana dai social, Belen Rodriguez è tornata a pubblicare quotidianamente sul proprio profilo Instagram. L’abbiamo visto in momenti di relax con il suo nuovo fidanzato Elio. Di recente hanno pubblicato anche il primo selfie di coppia mentre si trovavano fuori a cena insieme.

In queste ore, invece, Belen ha pubblicato nelle Instagram Stories un video in cui si fa vedere con dei vestiti pesanti e un cappellino rosa. Sullo sfondo, forse per disattenzione, ha inquadrato anche il compagno appena uscito dalla doccia. Notiamo che è totalmente senza vestiti e attorno alla vita ha solo un asciugamano.

Belen Rodriguez mostra Elio appena uscito dalla doccia

Mentre Belen Rodriguez si gode questi momenti in compagnia di Elio, al momento non sappiamo che cosa le riserverà il suo futuro lavorativo. Dopo aver lasciato Le Iene, infatti, non ha ancora parlato dei prossimi progetti lavorativi in maniera aperta con i suoi fan.

In queste settimana ha solo lasciato intendere di essere tornata a lavoro ma non si sa in quale ambito. I follower sono in trepidante attesa e i rumor continuato a susseguirsi. Per adesso non ci sono certezze e quello che possiamo fare è soltanto attendere e vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi.

Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Nel frattempo come al solito, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.