1 Michelle Hunziker dopo la separazione con Tomaso Trussardi

Questo pomeriggio a Verissimo ospite di Silvia Toffanin anche Michelle Hunziker. La conduttrice ha avuto modo di presentare il suo spettacolo Michelle Impossible. Ma non solo, perché si è parlato tanto di vita privata e la showgirl, nel vedere la foto delle sue figlie ha esclamato: “Quando hai i figli ti rendi conto che non c’è niente di più importante, il resto è risolvibile”, per poi aggiungere: “Non è facile rialzarsi tutte le volte”.

Da qui l’inevitabile riferimento di Michelle Hunziker alla separazione da Tomaso Trussardi. Ecco in che termini ne ha parlato in trasmissione: “È così bisogna affrontarle e poi andare avanti e mettere appunto le giuste priorità e non abbattersi mai. Ma rialzarsi. E non attaccare mai i nostri zaini di sofferenza agli altri. Mi dicono sempre che sono così gioiosa. In realtà sono pudica di sentimenti, quello che vivo di difficile me lo vivo da sola o con qualcuno con cui sono in confidenza. Gli altri hanno tanti problemi, io voglio essere la testimonianza che si può trarre forza da questa sofferenza”.

A seguire a proposito di questo Michelle Hunziker ha precisato:

“Come sto oggi? Nella mia vita accadono anche cose belle e per questo ringrazio sempre il Padre eterno, perché ti danno la forza per affrontare dei lutti, delle sofferenze. Sicuramente una separazione è una grande sofferenza. È sempre un lutto da affrontare, quindi è difficile, perché ti senti fallito. Però dall’altra parte è anche un nuovo inizio. Devo dire che questo show è terapeutico. Così come lo è stato pubblico e il lavoro. Avere la testa impegnata in qualcosa che hai sempre sognato, ti aiuta a tirare fuori la forza, no?”.

Nonostante tutto, dunque, Michelle Hunziker con grande tenacia e carattere ha deciso di rialzarsi, pian piano, e riprendere in mano la sua vita. Continua…