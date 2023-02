NEWS

Andrea Sanna | 19 Febbraio 2023

verissimo

Il video dal passato di Michelle Hunziker

A seguito dell’intensa puntata di ieri, oggi a Verissimo c’è stata un’altra carrellata di ospiti importante. Silvia Toffanin ha accolto in studio Michelle Hunziker, la quale si è raccontata tra vita privata e lavorativa. La conduttrice, che ha da poco festeggiato 50 anni, torna in TV con un programma divertente e d’intrattenimento come “Michelle Impossible and Friends”, su Canale 5.

Intanto però anche per quanto riguarda la sfera lontana dai riflettori sembra che le cose per Michelle Hunziker stiano andando alla grande. È in attesa di diventare finalmente nonna della sua primogenita Aurora e si dice davvero molto emozionata per questo.

Michelle Hunziker ha raccontato come sua figlia qualche anno fa non sembrava per nulla intenzionata a diventare madre a soli 26 anni, ma a quanto pare qualcosa in corsa è cambiato. La presenza e l’amore per Goffredo ha cambiato le carte in tavola. E proprio a riguardo è emerso un video dal passato, di una vecchia ospitata della showgirl a Verissimo. Una battuta fatta da Silvia Toffanin, sembra abbia in qualche modo predetto il futuro di Michelle Hunziker e di conseguenza di sua figlia Aurora Ramazzotti: “Tra 10 anni per esempio potresti essere nonna”. In quella circostanza ci hanno riso su, ma a quanto pare la conduttrice ci ha visto piuttosto lungo!

Filmato in questione che proprio oggi è stato mostrato a Verissimo e ha letteralmente sconvolto Michelle Hunziker per quanto si è mostrato veritiero oggi: “Oddio, ma quando è successa questa cosa?”, ha chiesto senza parole. A quanto pare Silvia Toffanin aveva proprio ragione, dato che molto presto Michelle diventerà finalmente nonna.

