Andrea Sanna | 19 Febbraio 2023

C'è Posta per te tommaso zorzi

Dopo essere stato ospite di C’è Posta Per Te, Tommaso Zorzi svela sui social cosa accade dietro le quinte prima dell’ingresso in studio

Il retroscena di Tommaso Zorzi su C’è Posta

Nella puntata di ieri di C’è Posta Per Te grande protagonista Tommaso Zorzi. Il conduttore, insieme ad Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Alessia Marcuzzi ha ricevuto l’invito di partecipazione. Mittente della posta: Luciana Littizzetto. L’attrice comica è arrivata con l’obiettivo di trovare l’anima gemella ai menzionati e il tutto si è rivelato davvero divertente ed esilarante.

A seguito di questo momento tutto da ridere, Tommaso Zorzi ha ripreso in mano i suoi social network e ha voluto commentare con i propri follower quanto successo. Prima di tutto ci ha tenuto a ringraziare tutti per averlo seguito e poi ha svelato le emozioni vissute a C’è Posta Per Te:

“Vi voglio ringraziare per i messaggi di ieri sera e dirvi che andare a C’è Posta Per Te è veramente un’esperienza mistica“, ha detto ancora entusiasta. “È uno studio che siamo così abituati a vedere che quando ci sei dentro sembra quasi di conoscere già per qualche strano motivo”.

A seguire la rivelazione di Tommaso Zorzi. L’influencer ha infatti rivelato cosa accade nel dietro le quinte prima di fare ingresso in studio: “E il fatto che tu fino a un secondo prima di entrare in quello studio sei tenuto in una stanzetta con le tapparelle abbassate e la musica a palla. Praticamente perdi un po’ la cognizione di ciò che accade attorno a te. Quasi ti sembra di stare in un universo parallelo, quando sei a C’è posta. Tipo il metaverso… ecco Maria ha inventato il metaverso!”, ha commentato divertito.

Infine Tommaso Zorzi ha spiegato che difficilmente dimenticherà questa straordinaria esperienza per lui, che ha sempre sognato di poter vivere: “Lunedì vado a incorniciare la busta. Anche questa è fatta! Che strano e che bello!“.

Con queste parole quindi Tommaso Zorzi ha raccontato quindi il curioso retroscena su C’è Posta Per Te.