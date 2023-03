NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Marzo 2023

Amici 22

L’esibizione di Emanuel Lo ad Amici 22

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 22 e come sempre non sono mancate grandi emozioni. Nel corso della serata le tre squadre si sono scontrate tra loro a colpi di canto e ballo e ben due sono state le eliminazioni. A dover lasciare il talent show di Maria De Filippi sono stati così Megan, che ha vinto una borsa di studio in una prestigiosa scuola di New York, e NDG. Come al solito durante la puntata abbiamo assistito anche a diversi scontri tra gli insegnanti, e man mano che ci si avvicina alla finale le tensioni si fanno sempre più alte. Non è mancato tuttavia anche un momento leggero e simpatico, che ha fatto divertire il pubblico. Anche quest’anno infatti è tornato il guanto di sfida tra i prof, e di certo nelle prossime settimane ne vedremo di belle.

Ieri sera intanto gli insegnanti si sono scontrati per la prima volta, e a far sbellicare i telespettatori sono stati in particolare Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due prof infatti si sono travestiti da Cristiano Malgioglio, che quest’anno fa parte della giuria esterna, e hanno cantato e ballato alcune delle sue più note canzoni. Ma non è finita qui.

A infiammare letteralmente il web è stato infatti Emanuel Lo, che ad Amici 22 ha ballato sulle note di un celebre brano di Michael Jackson, Smooth Criminal. L’esibizione del maestro ha lasciato il pubblico senza parole, e la stessa Maria De Filippi si è complimentata con l’insegnante per la sua impeccabile performance.

EMANUEL LO IO VERAMENTE NON SO PIÙ CHE DIRE MA POSSO SOLO INCHINARMI#amici22 pic.twitter.com/tGtthtufZ9 — feds; tarantè era🍬 (@soansiosaa) March 18, 2023

Anche nel corso delle prossime puntate senza dubbio i prof stupiranno i fan del talent show, e le risate saranno assicurate. Nel mentre seguiteci per restare sempre al passo con tutte le news sul programma.