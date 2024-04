Mida dedica una canzone a Gaia e le chiede scusa (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 20 Aprile 2024

Amici 23

Da unn po’ di tempo ad Amici 23 abbiamo visto la fine della storia tra Mida e Gaia. Il cantante e la ballerina si sono lasciati poco prima dell’inizio del Serale per volere di lui che preferiva concentrarsi sulla musica. Lei ci ha molto sofferto e anche di recente hanno litigato. Ma nella puntata di stasera del Serale lui le ha dedicato una canzone e le ha chiesto scusa.

La dedica di Mida a Gaia con le scuse

Tra le coppie nate ad Amici 23 c’era quella formata da Gaia e Mida. Parliamo al passato perché poco prima dell’inizio del Serale i due si sono lasciati. A fare questa scelta è stato il cantante che ha voluto concentrarsi sulla musica e sul suo lavoro, comprendendo di non riuscire a dare molto spazio all’amore. Per la ballerina è stato un momento davvero difficile con tanti pianti.

Sulla questione entrambi ci sono tornati sopra varie volte, anche perché lei è stata considerat “sottona” dalle amiche. Inoltre, proprio di recente, i due hanno avuto un acceso confronto per via di frasi che il cantante aveva detto dopo l’infortunio di lei e riguardo la sua sostituzione. Adesso però la situazione forse si è distesa.

Infatti nella puntata di stasera di Amici 23, Mida ha dedicato una canzone a Gaia e le ha anche chiesto scusa. Dopo l’annullamento della prima sfida tra Holden e Sofia perché Giuseppe Giofrè non sapeva decidere, la prima manche è ripartita e ci sono state tre sfide. Alla fine di queste a vincere è stata la squadra Zerbi-Celentano. Quindi sono stati nominati Mida e Sofia.

Proprio in questo “ballottaggio” Mida ha cantanto la cover di “El Farsante” di Ozuna. All’interno ha inserito delle barre che non ci sono dubbi che siano dedicate a Gaia appunto. Tra l’altro nella scenografia presente c’era un cuore con scritto “Scusa”. Non ci sono davvero dubbi che la canzone fosse proprio con la ballerina.

la tripla m su ozuna ha servito tutto il servibile !! #mida #amici23 pic.twitter.com/ZGftXnn6Kb — mati🌥️ que pasa era (@contraddjzione) April 20, 2024

Non è chiaro se i due si siano riavvicinati dal punto di vista amoroso o se sia solo un fare pace e essere almeno in buoni rapporti.

La puntata di Amici può essere rivista su Mediaset Infinity o su Witty TV.