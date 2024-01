Mida furioso con la Pettinelli dopo un compito: “È un circo, una pagliacciata” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 27 Gennaio 2024

Amici 23

Il nuovo compito che Anna Pettinelli ha assegnato a Mida non è piaciuto all’allievo della Cccarini che ha sbottato in casetta

Ad Amici 23 la professoressa Anna Pettinelli ha mandato un nuovo compito a Mida, allievo di Lorella Cuccarini. Ma questo tipo di compito non è stato preso bene dal catante che ha sbottato e ha detto che era una presa in giro. Vediamo quello che è successo.

Il compito di Anna Pettinelli e la reazione di Mida ad Amici 23

Nuovo compito per Mida da parte di Anna Pettinelli nel daytime di Amici 23 andato in onda venerdì 26 gennaio. La prof ha chiesto all’allievo della Cuccarini di fare la cover di una canzone mettendo delle barre. Ma tra queste barre ci dovevano essere anche delle parole scelte da lei e che gli ha elencato nella lettera. Stiamo parlando di parole che prese da sole non sono proprio facili inserire in un certo tipo di canzone. Ecco la lettera scritta dalla Pettinelli:

“Ciao Mida, non c’è nulla da fare. Non ce la fai proprio ad uscire dalla tua schiacciante banalità. Sempre le solite parole trite e ritrite. Ho pensato di fornirtene alcune io sulle quali comporre le tue pseudo barre. Parole tratte da testi di memorabili canzoni. Vediamo se così riesci a compilare qualcosa di decente. Ecco la lista: vetro, stomaco, equatore, tosse, cipolle e cavalloni. Come vedi sono solo 6 parole, il resto purtroppo ce lo devi mettere tu”.

Mida non ha preso benissimo questo compito, non tanto per le parole particolari, ma proprio per dover essere imboccato nella scrittura di barre. E così si è subito sfogato con i compagni. “Questa è una presa per il c*lo”, ha subito sbottato. “Siamo tutti d’accordo che questa sia una presa per il c*lo? Io non sono qua per farmi prendere per il c*lo. Sono qua a fare il cantante e non penso che le robe degli altri vadano prese in giro così tanto. Questa roba qua è proprio una presa in giro”.

Subito a Mida è stata fatta ascoltare la canzone e si tratta di “E la luna bussò” di Loredana Bertè. Dopo l’ascolto, l’allievo ha commentato di nuovo molto scocciato. “Non ne vedo proprio il senso”, ha detto. “Perché il senso non c’è, io sono di questa idea. Secondo me ce la posso fare, ma comunque mi sembra una presa in giro. Mi indispone di dover fare una roba del genere. Questa roba qua non è da artista serio, è una roba da circo”. Si è riferito al contenuto della lettera.

Successivamente il cantante ha parlato con la sua professoressa Lorella Cuccarini, in collegamento telefonico. “È arrivata un’altra pagliacciata della signora ParaPetty”, ha raccontato subito Mida che poi ha letto la lettera. La Cuccarini ha cercato di far ragionare il suo allievo, dicendogli che confida in lui nella buona riuscita del compito perché sicura che lo possa fare tranquillamente.

Vi anticipiamo che proprio questo compito sarà mostrato nella puntata di domani di Amici 23 e che sarà motivo di accesa discussione.