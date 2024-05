Mida, un giovanissimo fan canta per lui a un instore e lo lascia a bocca aperta (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Maggio 2024

Amici 23

Durante una delle tappe del suo tour per gli instore di tutta Italia Mida è rimasto a bocca aperta davanti alle doti canore di un giovanissimo fan. Ecco il video con la reazione.

Mida sorpreso da un piccolo fan

Tutti i finalisti della ventitreesima edizione di Amici stanno compiendo il loro tour negli instore in giro per l’Italia e vengono accolti ogni volta con grande entusiasmo dai fan. Mida ha anche ricevuto una stupefacente sorpresa pochi giorni fa grazie all’arrivo di un suo giovanissimo fan.

Qui sotto possiamo vedere il il video nel quale il bambino si presenta e gli rivela di essere un cantante: “Canto pop, ti faccio You are the reason, ok?“. Non appena il ragazzino emette il primo suono la faccia dell’ex allievo del talent trasmette stupore e alla fine lo applaude facendo il segno della pelle d’oca. “Sei un fenomeno, se avevo la sua voce magari lo vincevo Amici“, ha esclamato facendo ridere tutti quelli intorno a lui.

Nell’attesa di scoprire se anche gli altri ex allievi riceveranno sorprese di questo tipo, andiamo avanti parlando di alcune dichiarazioni che Mida stesso ha rilasciato a Vanity Fair. Il cantante ha rivelato che gli piacerebbe entrare nel cast di Sanremo quando verrà il momento:

“Mi piacerebbe farlo al momento giusto e con la canzone giusta: è sempre stato un mio obiettivo, e io gli obiettivi li rincorro […] Questo è il momento giusto per godersi quello che abbiamo seminato e, allo stesso tempo, seminare ancora per il futuro”.

Al momento non sappiamo se ciò avverrà già il prossimo anno o ancora più avanti, ma di sicuro il 2025 sarebbe un’ottima occasione per cavalcare l’onda del successo. Vedremo se Carlo Conti lo sceglierà e come al solito noi vi terremo informati non appena avremo a disposizione eventuali aggiornamenti in merito.