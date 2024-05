Amici 23, i finalisti tornano a sorpresa nella scuola per una serata evento (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Maggio 2024

Amici 23

I finalisti di questa edizione di Amici 23 a due settimane dalla vittoria di Sarah Toscano sono tornati nella scuola per una serata speciale, condotta da Elena D’Amario.

Amici 23, i finalisti tornano nella scuola

Sono passate appena 2 settimane dalla finale di Amici 23 e dalla vittoria di Sarah Toscano nel programma. Per i ragazzi sono iniziati i primi impegni lavorativi tra instore e interviste, ma ieri sera si è verificato un evento davvero molto speciale per loro.

I protagonisti di quest’ultima edizione di Amici 23 sono stati avvistati negli Studi Elios per poter registrare uno speciale dedicato al programma di Maria De Filippi, firmato da TIM e condotto da Elena D’Amario. Lo studio però non era vuoto, ma ricco di fan, che hanno ripreso delle immagini della serata. Alcuni filmati sono finiti online e hanno fatto il giro del web.

Cosa hanno fatto gli allievi di Amici 23? I cantanti hanno potuto esibirsi sulle note di alcuni dei loro pezzi, mentre i ballerini hanno danzato. Nello specifico Holden ha regalato le esibizioni di Randagi, Nuvole e Ossidiana. Quindi ben tre brani per lui. Mentre invece la vincitrice Sarah si è esibita sulle note di Sexy Magica e Touché. Poi anche Petit che ha cantato Mammamì. Infine Mida che ha avuto modo di replicare le esibizioni di RossoFuoco e Que Pasa.

Holden, Sarah, Mida e Petit oggi negli studi di #Amici23 per l’evento TIM 🤩 pic.twitter.com/ODU3wW34DJ — AMICI NEWS (@amicii_news) May 29, 2024

Come detto, ad Amici 23 c’è stato spazio anche per Dustin e Marisol. I due finalisti di questa edizione si sono esibiti in studio e alcune delle coreografie sono state realizzate persino dalle due ballerine professioniste Giulia Stabile e Isobel Kinner, almeno dai video che circolano in rete.

Dustin e Marisol presenti anch’essi negli studi di #Amici23 per l’evento TIM 🤩

Insieme a loro anche Isobel e Giulia in una loro esibizione ❤️‍🔥🔥 pic.twitter.com/kJNnijMNqu — AMICI NEWS (@amicii_news) May 29, 2024

Non sappiamo se questa puntata andrà in onda in TV, dato che si tratta di contenuti realizzati da TIM con la conduzione di Elena D’Amario. È molto più probabile però che lo speciale di Amici 23 possa essere caricato su Witty TV, come spesso successo con girati di questo tipo. Staremo a vedere!