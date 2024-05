NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2024

Amici 23

Poco fa con un post sui social Mida ha annunciato le prime date del tour, che si svolgerà nei club italiani.

Parte il tour di Mida

Sono trascorse quasi due settimane dalla finale di Amici 23 e ormai gli ex allievi sono presi da numerosi impegni lavorativi. A concentrarsi sulla sua carriera è anche Mida, che dopo la pubblicazione del suo EP, Il sole dentro, è partito per il suo primo tour instore. Attualmente dunque il giovane artista sta girando l’Italia intera con una serie di firma copie, durante i quali sta incontrando il pubblico che in questi mesi non l’ha mai lasciato solo. Ma non è finita qui. Oggi infatti è arrivata una grandissima sorpresa per tutti i fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Poco fa, con un post pubblicato sui suoi profili social, l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha annunciato le prime date del suo tour, che si svolgerà nei club italiani. Attualmente due sono sono gli appuntamenti previsti: uno a Milano e uno a Roma il prossimo dicembre. I biglietti per questi concerti saranno disponibili per l’acquisto a partire da venerdì 31 maggio e di certo in molti attendono con ansia i live.

Dopo Holden e Petit dunque anche Mida partirà per il suo primo tour. Pochi giorni fa intanto il cantante è stato ospite a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin è tornato a parlare di Gaia. Pur escludendo, almeno per il momento, un ritorno di fiamma con la ballerina, l’ex allievo di Amici ha lasciato aperto un piccolo spiraglio e ha così affermato:

“Della storia con Gaia rimane tutto il bello. Quello è un posto dove le emozioni si vivono tanto forti. L’amore è sempre bello da vivere. Quindi rimane del bello e rimane nel cuore. Non posso che portarmelo per sempre. […] Fuori mai dire mai, sì. La vita è imprevedibile, ora siamo pieni di cose da fare e devo trovare un attimo il mio equilibrio, ma sì.. mai dire mai“.