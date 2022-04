1 Le scuse di Paola Caruso

Durante la scorsa puntata de La Pupa e il Secchione Show abbiamo assistito alla squalifica di Paola Caruso. L’ex concorrente, infatti, ha ceduto alle provocazioni di Mila Suarez (che ha ricoperto il ruolo di pupa insidiosa) e le due sono arrivate perfino alle mani. Un qualcosa che ha portato all’inevitabile penalità. Mentre la Caruso è stata espulsa dal reality, Mila invece è stata spedita per una settimana nello sgabuzzino insieme al suo pupo.

Terminato il percorso nel programma Paola Caruso si è sfogata sui social, dopo essersi difesa in trasmissione contro Mila Suarez, e ha espresso il suo punto di vista. A prendere le sue difese la mamma, la quale ha sferrato dure accuse. Stasera Paola è tornata nuovamente in studio per chiedere scusa:

“Ovviamente io mi scuso nuovamente. Non è tollerata da nessuna parte la violenza fisica o psicologica. Chiedo scusa a te Barbara, alla gente a casa e al programma. Ho superato un limite che non doveva essere superato. Sono una mamma single e tu conosci il mio percorso. È stato debilitante questo per me, e per questo non permetto a nessuno di parlare di mio figlio in quel modo. La mia rabbia deriva da tante cose anche se non giustificabile. Ho delle grosse ferite dentro ancora non rimarginate”.

Barbara d’Urso si è detta felice che Paola Caruso abbia capito l’errore fatto e ha chiamato a centro studio anche Mila Suarez. Cosa sarà successo tra loro? Continua a leggere…