La Pupa e il Secchione: Mila e Paola si sono picchiate

Barbara d’Urso è stata chiara nelle scorse ore: questa sera a La Pupa e il Secchione assisteremo a un faccia a faccia di fuoco tra Mila Suarez e Paola Caruso, le quali sono addirittura arrivate alle mani. Stando a quanto accennato dalla conduttrice lo scontro tra le due ha animato non poco gli animi tra i protagonisti in villa.

Ma partiamo per ordine e capiamo gli avvenimenti a La Pupa e il Secchione. Mila Suarez ha svolto il ruolo di Pupa insidiosa per aver perso la prova e il suo compito era quello di rubare il secchione di un’altra Pupa. Come spiegato da Barbara d’Urso il tutto si è verificato durante la notte. C’è stata infatti la lite che è finita in un modo spiacevole. Dalle immagini si vede Mila attaccare duramente Paola, che non ci ha visto più nel momento in cui la prima ha messo in mezzo il figlio. Questo ha provocato la reazione della Caruso, che ha sbottato per portare le due alle mani. Le Pupe si sono picchiate e dal nervoso Paola poco dopo è svenuta.

Mila Suarez, dalla sua invece, ha perso le staffe e ha iniziato a lanciare qualsiasi cosa per la villa de La Pupa e il Secchione Show. Paola Caruso si è sfogata in lacrime: “Mi sento umiliata, non si deve mai perdere il controllo”. In studio quest’ultima ha spiegato di essere mortificata perché non ha mai perso il controllo in questo modo, chiedendo scusa a tutti: “Mi si è chiuso il cervello, ok le dinamiche. Era la seconda volta che attaccava mio figlio. Mi ha detto che avevo rotto i cog***ni con mio figlio”. L’ex di Alex Belli si è difesa dall’attacco: “Io non ho utilizzato tuo figlio”.

Una notte movimentata e tesa in Villa. Il duro scontro tra Paola e Mila ha letteralmente scosso tutti. #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/OLhlgPurqF — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 12, 2022

(VIDEO CLICCANDO QUI) Barbara d’Urso è intervenuta dicendo che Paola avrebbe dovuto contare fino a 10, prima di alzare le mani, visto anche il ruolo di Mila. E ha chiesto gentilmente a tutti i concorrenti de La Pupa e il Secchione di abbassare i toni.

La nostra Barbara ha qualcosa di importante da dire a Paola Caruso: qualunque tipo di provocazione non giustifica mai la violenza. #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/Qcm3e6xBuH — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 12, 2022

Per difendersi la Caruso ha detto di aver reagito per le provocazioni: “Voi non avete idea di ciò che ha fatto nella villa”. Mila ha sbottato: “Mi ha tirata per i capelli”. Elena Morali ha spiegato che è volato uno schiaffo da Paola a Mila. Che succederà ora? Al momento la conduttrice de La Pupa e il Secchione ha sospeso dalla gara la Caruso! Ma ci saranno altri provvedimenti!

