1 Lo sfogo di Paola Caruso dopo la squalifica

Martedì a La Pupa e il Secchione sono state mostrate le immagini del durissimo scontro avvenuto in villa tra Paola Caruso e Mila Suarez. Le due sono addirittura arrivate alle mani, a causa delle provocazioni della modella marocchina nei confronti dell’ex Pupa. La Caruso, infatti, ha perso le staffe nel momento in cui l’ex fidanzata di Alex Belli avrebbe tirato in ballo sui figlio Michelino.

Gli attacchi di Mila Suarez hanno portato Paola Caruso a reagire, tanto che per entrambe è stato preso un provvedimento disciplinare. Il comunicato ha sancito che Mila avrebbe passato l’intera settimana nello sgabuzzino con il suo secchione, mentre la Caruso è stata ufficialmente squalificata. Questo perché, secondo quanto riportato dalla nota, sarebbe stata proprio lei ad alzare per prima le mani contro la Suarez.

Poco dopo la squalifica Paola Caruso ha deciso di rompere il silenzio sui social. Ecco lo sfogo postato tra le storie di Instagram: “L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia, disperazione. La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio culturale. Mentre l’aggressività mira all’auto protezione, la violenza si concentra sul controllo dell’altro”.

Ha esordito Paola Caruso. Proseguiamo per leggere la seconda parte del suo lungo messaggio e le parole della mamma, che non è stata di certo tenera dopo la sua squalifica dal reality show. Squalifica che ha trovato ingiusta. Andiamo a leggere le loro parole…