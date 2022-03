Chi è Paola Caruso? Età, vita privata e Instagram

Tra i volti noti del piccolo schermo, conosciamo meglio insieme chi è Paola Caruso, nota al grande pubblico per essere stata la Bonas di Avanti Un Altro. Ecco alcune curiosità e news che la riguardano: dall’età alla vita privata e figlio, per passare a Instagram e social.

Chi è Paola Caruso

Paola Caruso età e biografia

Dov’è nata e quanti anni ha Paola Caruso? Apriamo questa biografia col dire che è nata a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, il 17 gennaio 1985, sotto il segno zodiacale del Capricorno. La sua età oggi è di 37 anni.

Conosciamo anche altezza e peso, rispettivamente 1 metro e 77 centimetri e 68 kg.

Ancor prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo che l’ha vista concorrente di reality show e opinionista, Paola Caruso si è laureata in Giurisprudenza.

Ma passiamo alla sua vita privata…

Vita privata

Cosa conosciamo della vita privata della showgirl e chi sono i genitori adottivi di Paola Caruso?

La protagonista de La Pupa e Il Secchione Show è cresciuta con Michele e Wanda e solo nel 2019, grazie all’intervento di Barbara d’Urso con le sue trasmissioni, è riuscita a trovare la sua madre biologica. Il test del DNA è stato infatti importante per confermare i dubbi.

Non si hanno notizie, invece, per quanto riguarda il padre biologico di Paola Caruso, ma la madre in trasmissione da Barbara d’Urso, ha fatto sapere che dovrebbe trattarsi di un ex giocatore del Catanzaro.

E per quanto riguarda la sfera sentimentale? Nel 2018 Paola Caruso ha avuto una storia con Francesco Caserta, il padre del primo figlio Michele (che lei chiama Michelino). Paola sostiene di aver subito un torno da lui, che l’avrebbe lasciata sola, ma Francesco ha fatto sapere che non si sarebbe mai sottratto dal ruolo di padre. Tra loro non sono mancate discussioni.

Paola Caruso non si è mai sposata e quindi non ha alcun marito, ma le sono stati attribuiti vari flirt. Tra i tanti si dice che abbia avuto una storia con l’ex gieffino Andrea Casalino, interrotta però a causa della distanza.

Altro fidanzato avuto da Paola Caruso è il pugile Dario Socci. I due si sono mostrati molto innamorati, ma la loro storia si è conclusa nel luglio 2021. Attualmente Paola sembrerebbe essere single.

Dove seguire Paola Caruso: Instagram e social

Oltre ad avere un profilo privato su Facebook, Paola Caruso è possibile trovarla anche su Instagram, dove ha una pagina ufficiale che conta oltre 845 mila follower.

Qui condivide tutto ciò che la riguarda da vicino, da scatti tratti da shooting fotografici a immagini in compagnia della famiglia e di suo figlio Michele.

Sempre dal suo account vediamo che ha una cagnolina di nome Chanel e ama i cavalli e la natura.

Carriera

Che lavoro fa Paola Caruso? Partiamo con il dire che la sua carriera ha preso il via come modella e la sua prima esperienza lavorativa è al Billionaire in Costa Smeralda.

La svolta arriva poi con la partecipazione a Miss Italia oltre al titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria. E non solo. Ci sono state tante apparizioni televisive per lei e aver posato per un calendario senza veli, a pochi mesi dal parto.

Uomini e Donne

È il 2005 quando vediamo Paola Caruso in TV a Uomini e Donne. Nel dating show condotto da Maria De Filippi è presente nel ruolo di corteggiatrice.

Questo le ha poi aperto le porte a Rete Capri dove ha condotto alcuni programmi come Quiz Show e Quiz Night.

Avanti Un Altro

L’enorme successo di Paola Caruso arriva però grazie ad Avanti Un Altro.

Nella trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti veste i panni de La Bonas. Ruolo che poi negli anni abbiamo visto ricoprire ad altre giovani promettenti.

Isola dei Famosi 11

Altra vetrina importante per la carriera di Paola Caruso è L’Isola dei Famosi 11. La showgirl in quell’occasione si è classificata quarta e ha partecipato anche alla versione spagnola del reality, Supervivientes.

Pechino Express

Passiamo poi a Pechino Express. Qui Paola Caruso ha preso parte in coppia (I Ridanciani) con Tommaso Zorzi.

I due viaggiatori sono stati costretti al ritiro anticipato a causa della gravidanza dell’ex modella. Proprio durante l’avventura ha scoperto infatti di aspettare un figlio.

Paola Caruso a La Pupa e Il Secchione Show

Nel 2022 altra importante esperienza televisiva per Paola Caruso, dato che è stata selezionata per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Tra gli opinionisti troviamo invece Vladimir Luxuria e Federico Fashion Style, più una terza che si pensa possa essere Soleil Sorge.

Ultime notizie su Paola Caruso giungono invece a pochi giorni dall’inizio della trasmissione. Domenica 13 marzo, infatti, Dagospia ha fatto sapere che la concorrente è finita in ospedale a causa di un’allergia. Qualche ora dopo a raccontare l’accaduto è stata proprio lei sui suoi social ufficiali:

“Ho visto su molti siti che è uscita la notizia che non sto bene. Allora ero in quarantena da giovedì per entrare a La Pupa e il Secchione e nella villa. Però io sono allergica alla moquette, alla polvere e agli acari. Ho resistito i primi giorni, poi non ce l’ho fatta più, perché questa tosse è aumentata finché non ho più respirato. Stamattina ho chiamato l’ambulanza. Adesso sto in ospedale, mi stanno facendo la terapia, sto un po’ meglio, ma non sto proprio bene. Ho tossito troppo”.

Questa situazione ha destato un po’ di apprensione per la partecipazione di Paola Caruso a La Pupa e il Secchione Show.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione

In questo paragrafo vi parliamo invece di tutti i concorrenti di questa edizione de La Pupa e il Secchione Show. Tra i volti noti troviamo:

Mentre tra i non vip ci sono i seguenti protagonisti:

Divisi in coppie, tra loro ci saranno solo due vincitori. Chi riuscirà a vincere questa edizione de La Pupa e il Secchione? A loro un grande in bocca al lupo, nell’attesa del responso finale.

Cosa sappiamo del percorso di Paola Caruso nel programma?

Il percorso di Paola Caruso a La Pupa e il Secchione

In data 15 marzo ha inizio l’avventura dei concorrenti de La Pupa e il Secchione Show. Come se la caverà Paola Caruso? Qui di seguito vi riportiamo le tappe fondamentali del suo percorso.

